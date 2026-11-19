Le Beaujolais nouveau arrive le jeudi 19 novembre 2026. Le code rural fixe sa mise en vente au troisième jeudi de novembre pour les vins primeurs concernés. Ce calendrier, adopté en 1985, organise la distribution et les rendez-vous du vignoble autour d’une date commune, sans concerner tous les crus.

5

Lire l'article Stop

Le Beaujolais nouveau arrive ce jeudi 19 novembre. Cette date change d’une année à l’autre, mais la règle reste la même : la mise en vente au consommateur des vins primeurs concernés débute le troisième jeudi de novembre. Le calendrier organise à la fois la production, la distribution et les manifestations du vignoble.

Le troisième jeudi de novembre tombe le 19 en 2026. L’article D645-17 du code rural et de la pêche maritime fixe ce repère pour les vins concernés portant la mention « nouveau » ou « primeur ». Le texte vise la mise sur le marché à destination du consommateur. Il ne signifie pas que les vendanges ont toutes lieu en même temps ni que le transport doit attendre ce jour.

D’une autorisation de vente à un rendez-vous annuel

L’interprofession du Beaujolais fait remonter le repère historique au 15 novembre 1951. Une note administrative permet alors la vente de certains vins avant la date qui avait été fixée pour les appellations. Le rendez-vous a ensuite pris de l’ampleur à mesure que les producteurs, distributeurs et commerçants se sont organisés autour d’une échéance commune.

Le troisième jeudi est fixé en 1985, selon la chronologie de l’interprofession. Le choix d’un jour de semaine, plutôt que d’une date fixe dans le mois, donne aussi aux organisateurs un repère stable : le lancement tombe toujours juste avant le week-end. Le calendrier de Beaujeu l’illustre cette année, avec des animations annoncées du 18 au 22 novembre.

« Nouveau » n’est pas le nom d’un cru

Dans le vignoble, la mention concerne les appellations Beaujolais et Beaujolais Villages. Elle ne recouvre pas l’ensemble des vins du territoire et ne désigne pas un cru de plus. Une bouteille portant le nom d’un cru et un vin primeur du même vignoble répondent à des règles et à des calendriers distincts.

Les rouges et les rosés primeurs sont élaborés à partir du gamay. Le producteur doit mener la vinification et le conditionnement dans le temps qui sépare les vendanges de la date de sortie. Les méthodes et les durées peuvent varier selon les cuves. Le mot « nouveau » renseigne d’abord sur le type de mise en marché et sur le millésime, pas sur une recette unique.

Le calendrier commun explique pourquoi le mot « Beaujolais » revient à la même période dans les affiches, les vitrines et les agendas. Dans le Rhône, les rendez-vous s’étalent sur plusieurs jours ; leur durée ne change pas la date commune du lancement. Le 19 novembre est la date de mise en marché des primeurs issus de la récolte 2026, non celle de la sortie de tous les vins du Beaujolais.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews