Depuis le 11 novembre 2026, l’ambassade du Liban à Berlin recueille les photographies et empreintes pour les demandes de passeports biométriques. La présence personnelle et un rendez-vous en ligne sont obligatoires. La notice consulaire distingue les documents selon le passeport déjà détenu et la situation du demandeur. Les frais affichés sont de 264 euros pour dix ans à partir de 18 ans et de 132 euros pour cinq ans avant cet âge. Le passeport reste délivré à Beyrouth.

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Le passeport libanais à Berlin peut désormais être demandé avec recueil des empreintes et photographie du visage sur place. Le service a ouvert le 11 novembre 2026. Le passeport reste délivré à Beyrouth : la nouvelle procédure évite de confondre collecte des données et fabrication du document.

Passeport libanais à Berlin : confirmer le rendez-vous

La présence personnelle est obligatoire, après réservation en ligne. La demande ne peut pas être envoyée par courrier. Le dispositif concerne les citoyens libanais ; les détenteurs de documents de voyage palestiniens conservent leur procédure habituelle et ne doivent pas réserver ce rendez-vous.

Les horaires affichés le 18 novembre sont du lundi au vendredi, de 9 heures à 14 heures. Les réservations ouvrent jusqu’à quatre semaines à l’avance. Une famille peut réunir jusqu’à sept personnes, parents et enfants, dans un même rendez-vous. La durée indicative est de 25 minutes par personne.

Le lien reçu par courriel doit être activé dans les trente minutes : sans cette confirmation, la réservation est annulée. Les noms doivent correspondre aux documents officiels, en caractères latins. Chaque demandeur ne peut garder qu’un rendez-vous actif. L’ambassade demande d’arriver dix minutes avant l’horaire prévu.

Vérifier la bonne liste de pièces

La notice de novembre distingue trois cas : renouvellement d’un passeport biométrique, première demande avec un passeport modèle 2003, première demande sans cet ancien document. Les justificatifs et leur ancienneté admise diffèrent. Pour les mineurs, la présence des parents et les éventuelles procurations nécessitent également une vérification préalable.

Au 18 novembre, les frais affichés restent de 264 euros pour dix ans à partir de 18 ans, et de 132 euros pour cinq ans avant cet âge. Le règlement se fait au dépôt par virement instantané, sans espèces ni carte.

L’envoi ordinaire n’ajoute pas de frais de transport. L’option DHL est facultative et payante ; elle accélère seulement l’acheminement. Les informations consultées ne fixent pas de délai garanti de remise. Avant de voyager, un demandeur doit donc distinguer rendez-vous obtenu, dossier accepté et passeport effectivement disponible.

Illustration : passeports libanais, archives Libnanews. Date de prise de vue non établie ; ce cliché ne montre pas le nouveau service à Berlin.

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