Les journaux du 19 novembre examinent les options pour le Sud après la FINUL, sans annoncer de nouvelle force. Ils distinguent la demande de révision fiscale des banques d’un redressement définitif, les essais à Qlayaat de son ouverture commerciale et les préparatifs de Shenzhen des décisions du sommet. Au Liban, les débats sur les hôpitaux, le crédit au logement et l’Université libanaise côtoient les rendez-vous culturels à Beyrouth et à Bickfaya ainsi que le handball.

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À la une : qui assurera la sécurité au Sud après la FINUL ?

Les quotidiens du 19 novembre 2026 ne décrivent pas un dispositif agréé pour l’après-FINUL. Ils en dessinent plusieurs, avec des autorités de tutelle et des tâches différentes. Dans An Nahar, l’effort français porte sur la manière d’éviter un vide au Sud et sur le rythme du retrait des Casques bleus. Le quotidien distingue la fin des opérations, attendue au 31 décembre, des modalités du retrait et du soutien qui pourrait accompagner le déploiement de l’armée libanaise.

Al Sharq Al Awsat du 19 novembre 2026 rapporte une limite posée par Patrick Durel lors d’une réunion des commissions d’amitié parlementaire. Selon ce compte rendu, l’ambassadeur français exclut une présence militaire française au Sud sur la seule base d’un accord bilatéral. Elle demanderait, à ses yeux, un mandat du Conseil de sécurité. Cette position ne signifie ni qu’un tel mandat est déjà négocié jusqu’au bout ni qu’une aide française à la formation de l’armée ailleurs au Liban est exclue.

Al Binaa du 19 novembre 2026 rapporte l’hypothèse d’observateurs civils européens. Nidaa Al Watan du même jour évoque, sur des sources non nommées, une force qui pourrait inclure une participation américaine. Ces deux pistes ne décrivent pas le même outil. Un observateur rend compte d’incidents, tandis qu’une force militaire reçoit d’autres missions et d’autres moyens. Aucun de ces récits ne suffit à établir les effectifs, le commandement ou les règles d’intervention d’une mission future.

La résolution 2790 prévoit la fin des opérations le 31 décembre 2026, puis un retrait ordonné dans un délai d’un an. Le Conseil de sécurité a inscrit le rapport sur la résolution 1701 à ses consultations à huis clos du jeudi 19, à 17 h à Beyrouth. Il n’a pas annoncé de vote à cette séance. Les titres qui parlent d’« organiser le retrait » ou de « lier » plusieurs textes exposent donc le débat politique du moment. Ils ne constatent pas un changement de mandat.

Politique locale : la souveraineté, du Conseil des ministres à Qlayaat

Al Joumhouria et Al Binaa du 19 novembre 2026 reviennent sur la rencontre de Joseph Aoun et Nawaf Salam à Baabda la veille. Le premier ministre a exposé les résultats de sa visite au Qatar et les progrès qu’il dit avoir constatés dans le dossier électrique. Le compte rendu ne donne ni montant ferme, ni tranche de travaux, ni date de mise en service. Le rendez-vous a aussi permis d’examiner les tensions régionales et la volonté de ne pas y entraîner le Liban.

Al Akhbar du 19 novembre 2026 met en regard les échéances successives de l’aéroport René-Mouawad à Qlayaat et les conditions de son exploitation. Nidaa Al Watan du même jour évoque des essais le 22 novembre. Les deux sujets ne sont pas interchangeables. Un vol d’essai ne permet pas, à lui seul, à une compagnie de vendre et d’exécuter des liaisons régulières. Les annonces de réservation ou de premier vol doivent être confirmées par l’autorité de l’aviation civile, l’exploitant et la compagnie.

Le débat sur l’Université libanaise offre un autre exemple de texte qui n’a pas franchi toutes les étapes. Al Akhbar du 19 novembre 2026 décrit une proposition sur les promotions des enseignants et les critiques portant sur l’évaluation des publications et des contributions des coauteurs. Le journal indique que le texte n’a pas été débattu faute de quorum. Il ne s’agit donc pas d’une réforme en vigueur. Les critères font débat jusque dans leur application : une règle uniforme ne tient pas forcément compte des pratiques de publication propres à chaque discipline.

Al Liwa’ du 19 novembre 2026 rapporte une réunion annoncée au ministère de l’Intérieur sur le marché central de légumes de Jalloul. La municipalité, les commerçants et les services concernés doivent examiner la mise en service. Une réunion ne signifie pas que le marché est ouvert. Le journal distingue en outre ce projet d’un transfert du marché aux poissons de la Quarantaine, que les interlocuteurs cités démentent.

Al Sharq du 19 novembre 2026 publie un bilan de dix séances de formation aux marchés publics. Il fait état de 136 cadres formés et distingue les participants des 54 personnes qui ont rempli une évaluation. Les réponses recueillies éclairent les connaissances et intentions déclarées. Elles ne permettent pas de mesurer une baisse des irrégularités dans les contrats.

Citations et discours : ce que les responsables disent, et ce qu’ils n’engagent pas

Dans An Nahar et Al Sharq Al Awsat du 19 novembre 2026, Nawaf Salam défend un Liban à l’écart des polarisations régionales. Cette ligne est exprimée après sa rencontre avec Joseph Aoun. Elle ne vaut ni accord avec des acteurs étrangers ni annonce de nouvelles mesures de sécurité. Sur un autre registre, les deux titres reprennent les positions d’Aoun sur le monopole étatique des armes. Le président défend le dialogue sans renoncer au principe d’une seule autorité de décision.

Al Sharq Al Awsat du 19 novembre 2026 rapporte qu’Amal et le Hezbollah réclament le retour des déplacés, la reconstruction et le renforcement du rôle de l’armée, mais rejettent les négociations directes avec Israël. Le quotidien relate aussi les critiques du mufti jaafarite Ahmad Kabalan à l’encontre de l’exécutif. Les références communes à la souveraineté ne recouvrent donc pas de méthode commune : l’écart porte sur les armes, la voie de négociation et les conditions du retrait israélien.

Dans son ordre du jour du 19 novembre pour l’Indépendance, le commandant de l’armée Rodolphe Haykal demande aux militaires de se préparer à la fin de la mission de la FINUL. Il remet ce travail dans le cadre des décisions prises par l’autorité politique et appelle à préserver l’unité nationale et la paix civile. Le texte complète le débat rapporté par les journaux, sans annoncer de nouvelles opérations ni de nouveaux effectifs.

Diplomatie : la place de l’ONU et les relations avec les voisins

Ad Diyar et Al Joumhouria du 19 novembre 2026 examinent la place que pourrait prendre l’accord-cadre avec Israël dans les discussions internationales. Le premier insiste sur les divergences à Beyrouth, le second sur la volonté de faire reconnaître la souveraineté de l’État. Ces écarts sont essentiels. La résolution 1701 est un texte du Conseil de sécurité ; un rapprochement entre elle et un accord politique, tel que l’évoquent plusieurs journaux, ne vaut pas modification de la résolution. La diplomatie française elle-même distingue le renforcement de l’armée et la surveillance de la situation au Sud.

Nidaa Al Watan et l’édition internationale d’An Nahar du 19 novembre 2026 reviennent sur le report du déplacement prévu à Beyrouth du premier ministre irakien Ali al-Zaïdi. Son agenda annoncé comprenait des dossiers bilatéraux de coopération. Les raisons avancées dans certains récits relèvent toutefois de sources non nommées. Il convient donc de retenir que la visite prévue ne s’est pas tenue, sans y substituer une date future ni présenter le motif comme établi.

Les relations avec la Syrie soulèvent d’autres questions. Al Binaa et Al Araby Al Jadid du 19 novembre 2026 couvrent des aspects diplomatiques et pratiques de la période : gestion de la frontière, retours et reprise des liens entre administrations. Un passage rouvert, une réunion et un accord formel ne sont pas au même stade. Les organismes chargés des retours distinguent l’accompagnement au départ et l’aide à l’arrivée. Les chiffres cumulatifs ne se lisent pas comme un bilan des opérations d’une seule journée.

Politique internationale : Shenzhen avant le sommet à trois

L’édition internationale d’An Nahar, Al Joumhouria et Al Sharq Al Awsat du 19 novembre 2026 donnent une large place à la rencontre prévue entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine. Au bouclage, leurs textes décrivent surtout les préparatifs et les positions en présence. Les photos de l’accueil et de la séance de l’APEC ne montrent pas la conclusion d’un sommet à trois. Les échanges en tête-à-tête doivent également rester séparés d’un résultat que les trois délégations auraient approuvé ensemble.

Les journaux présentent l’Ukraine comme l’un des principaux enjeux. L’édition internationale d’An Nahar explore les conséquences d’un échange auquel ni Kyiv ni les Européens ne participeraient. Al Joumhouria revient sur l’analogie avec Yalta. Ces lectures ne démontrent pas que les dirigeants ont négocié un partage territorial. La présence de trois puissances nucléaires autour d’une table impose de distinguer un échange diplomatique, une déclaration commune et un accord applicable.

Sur l’Iran, Al Sharq Al Awsat du 19 novembre 2026 rapproche les déclarations de responsables iraniens et les informations sur un possible regain de conflit. Ces prises de parole ne valent pas annonce d’une décision américaine. Dans le même numéro, Rafael Grossi explique que l’insuffisance d’accès et de données empêche l’Agence internationale de l’énergie atomique de tirer certaines conclusions. Une limite de vérification ne prouve pas, par elle-même, un programme d’armement.

À Gaza, Al Akhbar et Al Sharq Al Awsat du 19 novembre 2026 traitent de l’opération annoncée par l’armée israélienne dans le centre de l’enclave. Les deux journaux ne la décrivent pas avec les mêmes mots. L’un insiste sur la rupture vécue par les civils, l’autre sur le caractère public de l’annonce militaire au-delà de la ligne de séparation. Il faut distinguer ce qu’une armée affirme avoir entrepris, l’observation des faits sur place et l’évaluation des conséquences pour la population.

Économie : fiscalité bancaire, comptes et accès au crédit

An Nahar et Nidaa Al Watan du 19 novembre 2026 suivent le désaccord entre le ministère des Finances et les banques sur les déclarations fiscales. Les points cités sont les écarts de change, les provisions afférentes aux titres de dette et les exercices à régulariser. Une hausse de la valeur en livres d’un montant déjà libellé en devises ne dit pas, à elle seule, quel bénéfice a été encaissé. Inversement, constater des pertes sur des titres ne permet pas de déduire toutes les provisions sans vérifier les règles fiscales applicables.

Le montant d’environ 600 millions de dollars évoqué par certaines sources bancaires dans Nidaa Al Watan du 19 novembre 2026 ne constitue ni un redressement consolidé des banques ni une recette acquise pour le budget. Les modalités discutées dans An Nahar, dont un éventuel règlement des exercices antérieurs, ne valent pas entente définitive. Il faut distinguer la base imposable contestée, la dette fiscale d’un établissement et le montant réellement recouvré par le Trésor.

Les états consolidés de BLOM au 30 septembre apparaissent dans Al Akhbar, An Nahar et Al Joumhouria du 19 novembre 2026. Ce sont des comptes publiés par la banque, pas trois enquêtes indépendantes. Le trimestre ou les neuf mois d’activité ne doivent pas être comparés sans précaution à une photographie du bilan de fin d’année. Le changement du résultat net appelle en particulier un examen des reprises de provisions, des revenus courants et des annexes. Un bénéfice comptable n’établit pas la disponibilité de liquidités pour rembourser les déposants.

Ad Diyar et Al Binaa du 19 novembre 2026 relaient les annonces d’Antoine Habib sur les prêts de la Banque de l’habitat. Nidaa Al Watan retient un nombre différent de familles bénéficiaires. Faute de périmètre commun établi, ces chiffres ne s’additionnent pas. Le prêt annoncé pour les maisons préfabriquées doit, lui aussi, être distingué de l’ensemble des crédits au logement. Terrains, permis, durée, coût du crédit et disponibilité des fonds déterminent si une famille peut effectivement y accéder.

An Nahar du 19 novembre 2026 relaie aussi l’annonce d’une coopération entre Crédit Libanais et Visa pour des paiements transfrontaliers entre entreprises. Elle ne signifie pas que toutes les entreprises ont déjà accès au service ni qu’il réduit systématiquement le coût des paiements. Les devises, pays couverts, frais et délais restent les critères de comparaison utiles.

Dans An Nahar du 19 novembre 2026, le ministre des Finances Yassine Jaber présente la demande faite aux banques comme une révision des déclarations, non comme une imposition définitive. Le quotidien cite le 15 décembre comme échéance prolongée. Les banques contestent le traitement des écarts de change et des pertes sur la dette. Le désaccord reste fiscal dans sa procédure et comptable dans ses termes.

Justice : ce que signifie le renvoi devant un juge militaire

Al Sharq Al Awsat, Nidaa Al Watan et Al Akhbar du 19 novembre 2026 évoquent les poursuites contre cinq personnes interpellées dans le Nord. Les comptes rendus distinguent la décision du parquet et l’instruction à venir. La transmission du dossier à un juge ne constitue ni un jugement ni un constat de culpabilité. Les sources de presse rapportent des soupçons ; elles ne permettent pas d’établir le rôle de chaque personne.

Le dossier de Dahr el-Baïdar est différent. Ad Diyar du 19 novembre 2026 examine les désaccords sur la juridiction appelée à traiter cette affaire et les positions des responsables politiques. Une demande de renvoi devant le Conseil de justice ne prouve pas que le Conseil des ministres l’a décidé. Et l’existence de plusieurs procédures liées aux armes ne permet pas de conclure qu’elles ont une même origine ni qu’elles résultent d’une opération unique.

Al Quds Al Arabi du 19 novembre 2026 décrit, dans un dossier distinct, un jugement militaire comportant deux décisions. Selon son compte rendu, le tribunal a écarté l’accusation de tentative de meurtre et retenu une infraction relative à la détention d’une arme. On ne peut donc parler ni d’acquittement sur tous les points ni de condamnation pour tentative de meurtre. Les voies de recours possibles ne prouvent pas qu’un recours ait été déposé.

Société : hôpitaux, retours et droit de continuer à apprendre

Dans An Nahar du 19 novembre 2026, un responsable du ministère de la Santé évoque des suppléments demandés à des patients pour des actes qu’il présente comme entièrement couverts. Il annonce des contrôles, sans que le journal publie une liste d’établissements concernés. Le point à établir, pour chaque dossier, est le montant que le régime applicable couvre et les prestations effectivement facturées. L’existence d’une plainte ne démontre pas, à elle seule, une irrégularité.

Al Akhbar et An Nahar du 19 novembre 2026 rendent compte des tensions qui entourent les emplois et services de l’UNRWA. Des témoignages décrivent les inquiétudes liées au renouvellement des contrats. La situation de l’ensemble de l’agence ne peut pas être déduite d’un témoignage ou d’une mesure portant sur un terrain. Il faut séparer l’état des contrats, les décisions de la direction, le financement disponible et la continuité de chaque service.

Dans Nidaa Al Watan du 19 novembre 2026, le passage d’Abboudiyé tient une place centrale dans le reportage sur les retours vers la Syrie. La réouverture modifie les conditions de déplacement et le soutien nécessaire. Les opérations organisées recensent des personnes accompagnées ; elles ne couvrent pas tous les départs. Le document opérationnel de l’ONU sur le convoi du 18 précise que 84 personnes ont reçu une aide. Ce nombre ne doit pas être mêlé aux séries cumulées de retours depuis janvier 2025.

Le volet environnemental d’An Nahar du 19 novembre 2026 examine la place des montagnes à la COP31. Le Népal et le Bhoutan ont demandé l’inscription d’un point à l’ordre du jour. Ce document n’accorde pas de financement ni ne crée un programme déjà en vigueur. Le lien libanais tient à l’eau : la saison des neiges, l’état des bassins, les prélèvements et l’usage des sols contribuent tous à la disponibilité des ressources en été.

Al Quds Al Arabi du 19 novembre 2026 rapporte qu’une lettre de l’UNRWA suspendrait certaines décisions concernant les effectifs pendant une phase d’examen et de consultation. Suspendre une décision n’équivaut pas à garantir le maintien de tous les postes.

Dans Al Liwa’ du 19 novembre 2026, un dossier sur la diaspora distingue l’origine déclarée et le pays de naissance. Les données de l’enquête américaine auprès des ménages donnent, selon le Pew Research Center, environ 825 000 personnes déclarant une origine libanaise, seule ou avec d’autres réponses, en 2024. Ce chiffre ne mesure ni les arrivées récentes ni le nombre de citoyens libanais installés aux États-Unis.

Culture : les archives de Beyrouth et la mémoire au cinéma

Al Araby Al Jadid du 19 novembre 2026 annonce pour le vendredi 20 novembre à 17 h une rencontre à Beit Beirut sur les musées, la mémoire et le patrimoine en temps de guerre. Le programme cité donne une place aux bibliothèques et aux archives. Le débat ne se limite pas à la conservation d’objets. Il porte aussi sur le récit qui accompagne ces pièces, sur les lieux qui les gardent et sur l’accès des chercheurs ou du public.

Nidaa Al Watan du 19 novembre 2026 présente l’exposition réunissant Chafic Abboud, Paul Guiragossian et Élie Kanaan à Bickfaya. Le journal annonce une clôture le 20 novembre. Cette réunion de trois artistes appelle une lecture distincte de leurs pratiques, et non l’idée qu’ils auraient partagé une même démarche. Le lieu et la date sont ceux de l’annonce de l’organisateur relayée par le quotidien.

Al Araby Al Jadid du 19 novembre 2026 évoque par ailleurs la participation de Mohamed Wehbi aux Journées théâtrales de Carthage avec une adaptation autour de Médée. Le festival est annoncé du 21 au 28 novembre. Al Akhbar du même jour signale un hommage musical à Amy Winehouse au Metro al-Madina le 24 novembre et un colloque à l’Université libanaise les 26 et 27 sur la communication en temps de guerre. Il s’agit de dates annoncées, non de manifestations déjà tenues.

Al Quds Al Arabi du 19 novembre 2026 revient sur l’histoire de la ponctuation arabe. Le rôle attribué à Zaynab Fawwaz est abordé à partir de documents datés. Un usage attesté dans une lettre ne suffit pas à identifier l’inventeur d’un signe : il constitue une pièce pour l’histoire de ses usages et de sa diffusion.

Sport : le handball libanais et les compétitions internationales

Le service arabe de l’Agence nationale d’information a annoncé le 19 novembre le titre de champion du Liban de handball remporté par l’équipe de l’armée contre Al-Sadaqa. L’armée a gagné 35 à 29 lors du second match, après un succès 26 à 22 lors du premier. Elle remporte la série deux manches à zéro. L’agence situe son précédent titre en 1998, également contre Al-Sadaqa. Elle crédite Anis Redissi et Nizar Damak de 11 et 10 buts dans le second match.

L’édition internationale d’An Nahar du 19 novembre 2026 présente les sélections arabes attendues au Mondial des moins de 17 ans au Qatar. Les groupes et les dates cités relèvent du programme annoncé. Al Sharq Al Awsat du même jour présente les finalistes du prix de la Confédération asiatique de football à Bangkok. La présence parmi les candidats ne vaut pas résultat du vote. Les pages internationales d’Al Joumhouria suivent les évolutions du football européen, tandis que les résultats locaux de handball constituent le point libanais le plus concret de la matinée.

Technologie : l’essor de l’IA à l’épreuve des résultats mesurables

An Nahar, dans son édition internationale du 19 novembre 2026, rapproche le changement de direction de Nvidia et la croissance du chiffre d’affaires. Ces informations répondent à deux calendriers. Le dossier de l’autorité boursière américaine situe au 11 novembre la décision acceptant le départ de Jensen Huang ; le groupe l’a annoncée le 12. Le 17, le groupe a publié ses résultats pour le trimestre clos le 25 octobre. Les 115,8 milliards de dollars annoncés décrivent les revenus de ce trimestre, pas les ventes futures.

Al Joumhouria du 19 novembre 2026 s’intéresse à la place des composants de Qualcomm et d’Infineon dans l’automobile, ainsi qu’aux résultats de l’intelligence artificielle utilisée en santé. Une annonce de partenariat ne prouve pas que les systèmes équipent des voitures déjà en circulation. De même, la qualité d’une réponse lors d’un test clinique simulé ne démontre pas qu’une application améliore, en pratique, le choix de soins d’un patient. Les deux dossiers appellent des preuves de déploiement et d’usage, au-delà des performances isolées.

Al Sharq Al Awsat du 19 novembre 2026 s’interroge sur une mention qui distinguerait une œuvre d’origine humaine d’un contenu généré. Il s’agit d’une réflexion sur les usages et le droit des créateurs, non d’un étiquetage imposé par la loi. Garantir l’origine d’un fichier nécessite de distinguer l’affirmation de l’auteur, les informations attachées au fichier et la preuve qui pourrait les appuyer.

Personnalités : Simon Abkarian face au personnage de De Gaulle

Nidaa Al Watan du 19 novembre 2026 donne la parole à Simon Abkarian à l’occasion de la présentation à Beyrouth de La Bataille de Gaulle. L’acteur, qui a grandi en partie au Liban, explique avoir travaillé la solitude et les hésitations du personnage plutôt que son seul statut d’icône. Le film d’Antonin Baudry suit plusieurs années de guerre. Le choix de l’interprétation relève de la construction du récit, pas d’une nouvelle version documentaire des événements.

Dans An Nahar du 19 novembre 2026, le critique Hovik Habchian relève au contraire ce que la mise en scène laisse de côté en choisissant une figure largement héroïque. L’entretien et la critique donnent donc des informations de nature différente : l’un sur les intentions de l’interprète, l’autre sur le résultat à l’écran. La possibilité évoquée par Abkarian de tourner au Liban reste un souhait soumis aux conditions de production, et non un projet annoncé.

Al Quds Al Arabi du 19 novembre 2026 signale aussi un concert de Carole Samaha à Ankara, annoncé pour le 21 novembre à l’invitation de l’ambassade libanaise. C’est un autre volet de la programmation de l’Indépendance à l’étranger, distinct des cérémonies de Beyrouth. L’annonce ne préjuge ni du déroulement ni du public du concert.

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