La coalition dirigée par l’Arabie saoudite annonce avoir frappé le port yéménite d’Hodeïda mercredi 25 novembre, après avoir demandé aux civils de l’évacuer. Les Houthis avaient menacé de riposter contre des ports saoudiens. L’ampleur des dégâts et les conséquences pour le trafic commercial et humanitaire ne sont pas établies.

6

Lire l'article Stop

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite annonce avoir frappé le port yéménite d’Hodeïda mercredi 25 novembre, après avoir demandé aux civils de l’évacuer. Les Houthis avaient menacé de riposter contre des ports saoudiens. L’ampleur des dégâts et les conséquences pour le trafic commercial et humanitaire ne sont pas établies.

La coalition ne précise pas les dégâts au port

Le porte-parole de la coalition, le général Turki al-Maliki, a déclaré mercredi que les frappes avaient visé des installations liées au fonctionnement du port d’Hodeïda, sans préciser lesquelles. Il a aussi annoncé la destruction de plusieurs cibles dans les gouvernorats de Saada et d’Amran. Son communiqué ne donne ni bilan humain pour le port ni indication sur l’état des quais et la poursuite des opérations de déchargement.

L’annonce intervient après un avertissement de la coalition demandant aux civils d’évacuer le port. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, avait pour sa part menacé de riposter contre des ports saoudiens de la mer Rouge, dont Djeddah, si Hodeïda était attaqué. Cette menace ne constitue pas la confirmation d’une frappe à Djeddah.

Deux épisodes distincts à Hodeïda

Mercredi, la coalition revendique des frappes visant le port. Il ne s’agit pas des frappes du lundi 23 novembre dans le même gouvernorat, que les autorités houthies ont attribuées à l’Arabie saoudite. Ces dernières disaient alors que des bâtiments d’une entreprise publique de télécommunications avaient été touchés et annonçaient 17 morts. Ce bilan, non vérifié indépendamment, ne peut pas être repris comme celui de l’opération de mercredi.

Les tensions s’étaient déjà accentuées mardi après une attaque de drone contre une tour du quartier financier de Riyad. La défense civile saoudienne a fait état de onze blessés dans la capitale. La coalition a attribué cette attaque aux Houthis. Là encore, il s’agit d’un bilan distinct de celui des frappes au Yémen.

Un point d’entrée pour les importations alimentaires

Hodeïda est l’un des ports de la mer Rouge suivis par le Programme alimentaire mondial pour les importations de nourriture, avec As-Salif et Ras Issa. Le Yémen importe environ 90 % de son alimentation, selon l’agence onusienne. Il s’agit de la part importée à l’échelle nationale, et non de la part qui transite par Hodeïda.

Le Programme alimentaire mondial avait déjà indiqué que les combats avaient coupé l’accès à certaines zones des gouvernorats de Taëz et d’Hodeïda, empêchant ses équipes et leurs partenaires de joindre environ 350 000 personnes. Ce chiffre est antérieur à la frappe de mercredi. Dans l’immédiat, les éléments qui permettraient d’en mesurer les conséquences sont l’état des installations portuaires et la confirmation du maintien ou de l’interruption des opérations commerciales et humanitaires. Aucun de ces deux points n’est établi par le communiqué de la coalition.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews