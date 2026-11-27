Tarek Mitri représente un Liban sans président à la conférence américaine. Beyrouth y défend l’initiative arabe adoptée cinq ans plus tôt, sans se joindre aux négociations bilatérales annoncées par Israël et l’OLP.

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Tarek Mitri représente un Liban sans président à la conférence américaine. Beyrouth y défend l’initiative arabe adoptée cinq ans plus tôt, sans se joindre aux négociations bilatérales annoncées par Israël et l’OLP.

Le 27 novembre 2007, à l’Académie navale américaine d’Annapolis, le président George W. Bush lit le texte par lequel le premier ministre israélien Ehud Olmert et Mahmoud Abbas, au nom de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), s’engagent à reprendre leurs négociations. Le Liban figure parmi les délégations présentes. Il est représenté par Tarek Mitri, ministre de la Culture qui assure alors l’intérim aux Affaires étrangères. Son gouvernement n’est pas partie au texte lu par Bush.

À Beyrouth, la présidence est vacante

Quatre jours plus tôt, le mandat d’Émile Lahoud est arrivé à échéance sans que le Parlement ait élu son successeur. Le 23 novembre, les Nations unies notent un cinquième report de l’élection. Mitri se rend donc aux États-Unis au nom du gouvernement libanais alors que le pays est sans président. Cette vacance prendra fin le 25 mai 2008 avec l’élection de Michel Sleiman.

Avant son départ, Mitri inscrit la participation libanaise dans le consensus arabe. À Annapolis, il réaffirme notamment le refus d’une installation permanente des réfugiés palestiniens au Liban. Cette position n’équivaut pas à une négociation entre Beyrouth et Israël : la déclaration conjointe ne fixe aucune disposition sur les réfugiés au Liban et ne règle aucun différend frontalier libano-israélien.

Le cadre arabe avait été adopté à Beyrouth

L’initiative de paix arabe, adoptée le 28 mars 2002 par la Ligue arabe réunie à Beyrouth, reposait sur un échange régional. Elle proposait des relations normales avec Israël en contrepartie d’un retrait des territoires arabes occupés depuis 1967 et de l’établissement d’un État palestinien souverain, avec Jérusalem-Est pour capitale. Elle demandait une solution juste et agréée à la question des réfugiés, en référence à la résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU, et rejetait les formes d’installation permanente incompatibles avec la situation particulière des pays d’accueil.

Le programme d’Annapolis prévoyait une discussion sur les relations qu’Israël pourrait négocier séparément avec la Syrie et le Liban. Il s’agissait d’un point à l’ordre du jour, pas de l’annonce de pourparlers ouverts entre Beyrouth et Israël. Ban Ki-moon, alors secrétaire général de l’ONU, a lui aussi rappelé que la recherche d’une paix régionale concernait les deux pays, sans les présenter comme parties à l’engagement israélo-palestinien.

Une échéance fixée à la fin de 2008, sans traité

Olmert et Abbas s’engagent à ouvrir immédiatement des négociations sur les questions de fond et à faire leur possible pour parvenir à un accord avant la fin de 2008. Ils prévoient un comité directeur et des rencontres régulières. Les États-Unis doivent suivre le respect de la feuille de route pour la paix. En novembre 2008, Abbas et la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni reconnaissent devant le Quartet que l’échéance ne sera pas tenue. Le 16 décembre, le Conseil de sécurité soutient encore les négociations dans sa résolution 1850. Le processus ne débouche pas sur un accord de statut permanent.

Pour le Liban, la trace d’Annapolis est celle d’une participation diplomatique sans engagement bilatéral : Beyrouth a défendu le cadre arabe et sa position sur les réfugiés, tandis que les négociations annoncées au Maryland relevaient d’Israël et de l’OLP.

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