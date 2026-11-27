Les données volées incluent des noms, des adresses et des coordonnées, notamment pour des commandes Digitec et Galaxus. Selon Planzer, les données bancaires et les identifiants du portail des destinataires ne sont pas concernés.

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Les données volées incluent des noms, des adresses et des coordonnées, notamment pour des commandes Digitec et Galaxus. Selon Planzer, les données bancaires et les identifiants du portail des destinataires ne sont pas concernés.

Le transporteur suisse Planzer a précisé jeudi 26 novembre le périmètre du vol de données qu’il avait annoncé deux jours plus tôt. L’entreprise indique que les informations d’expédition de tous les colis pris en charge par son service Planzer Parcel du 1er janvier 2018 au 26 février 2023 inclus sont touchées. Ces dates correspondent aux expéditions concernées, pas à la durée de l’intrusion. Le groupe n’a pas communiqué le nombre de personnes concernées.

Des commandes de Digitec et Galaxus sont concernées

Le transporteur mentionne des noms, adresses et coordonnées d’expéditeurs et de destinataires, lorsque ces renseignements avaient été fournis pour la livraison. Digitec Galaxus confirme que le vol inclut des données sur des commandes que Planzer lui a livrées. Le commerçant cite les numéros de colis, les noms et adresses de livraison, les adresses électroniques et, dans certains cas, les numéros de téléphone. Selon lui, l’attaque n’a pas touché ses propres systèmes et les livraisons continuent.

Planzer indique que les informations de paiement et les données financières n’ont pas été volées. Il écarte aussi les données d’entreposage et celles d’autres services de transport, dont le transport de marchandises en groupage. Le transporteur dit n’avoir, dans sa mise à jour du 26 novembre, aucun indice d’une publication des données dérobées.

Deux portails, deux situations différentes

Le vol touche également les comptes du portail utilisé par les expéditeurs : identifiants, mots de passe sous forme chiffrée selon Planzer et coordonnées enregistrées dans les comptes. L’entreprise dit avoir désactivé ces accès le 24 novembre et imposé la définition d’un nouveau mot de passe. Elle indique que le portail séparé destiné aux destinataires des colis et ses identifiants ne sont pas affectés.

Le transporteur a annoncé avoir saisi l’Office fédéral de la cybersécurité et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, et engagé une démarche pénale. Aucune attribution publique de l’intrusion n’a été communiquée.

Vérifier une livraison sans passer par un message inattendu

Un vrai nom ou un numéro de colis n’authentifie pas un avis de livraison. Planzer précise qu’il ne demande pas de paiement en ligne par courriel, SMS ou WhatsApp. En cas de demande inattendue, mieux vaut ouvrir soi-même le site du vendeur ou du transporteur et y vérifier la commande, plutôt que suivre le lien, scanner le code QR ou répondre au message.

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