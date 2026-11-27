Environnement Canada prévoit plusieurs heures de pluie verglaçante vendredi matin dans la région de Québec. Un autre avertissement concerne la montée des eaux sur le littoral en soirée.

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Environnement Canada prévoit plusieurs heures de pluie verglaçante vendredi matin dans la région de Québec. Un autre avertissement concerne la montée des eaux sur le littoral en soirée.

Les automobilistes et les piétons pourraient trouver des chaussées et des trottoirs glissants vendredi 27 novembre à Québec. Environnement et Changement climatique Canada a émis un avertissement jaune de pluie verglaçante à 23 h 57 jeudi, heure locale. Le service météorologique prévoit quelques heures de verglas, avec des dépôts de glace potentiellement plus importants dans les vallées où l’air froid s’accumule.

Le verglas attendu à l’heure de pointe

L’avertissement vise notamment les déplacements du matin. Même lorsqu’une route paraît simplement mouillée, une pellicule de glace peut rendre délicats le freinage et les changements de direction. Le bulletin prévoit que les précipitations se changeront en pluie vers midi. Cette prévision ne signifie pas que les surfaces glacées redeviendront toutes praticables à cette heure.

Le service météorologique juge élevée sa confiance dans la prévision et classe les impacts attendus comme modérés. L’avertissement pour Québec ne vaut pas pour l’ensemble de la province : à Montréal, le bulletin local prévoit de la pluie vendredi. Les voyageurs peuvent consulter la carte de Québec 511 pour vérifier l’état des routes sur leur propre trajet.

Un second avertissement, sur le littoral

Le littoral de la région de Québec fait l’objet d’un avertissement distinct pour vendredi soir. La combinaison d’un vent du nord-est, d’une surcote et d’une marée de forte amplitude pourrait faire monter l’eau à un niveau inhabituel et provoquer des débordements mineurs dans les secteurs bas. Il s’agit d’une prévision de débordement, non d’un constat d’inondation.

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