Le matériel de base pour six personnes est estimé à 6 171 dollars sur le marché de Gaza, contre 716 dollars si les ONG l’achètent à l’étranger et l’acheminent. Le plan d’aide aux abris n’est financé qu’à 35 %.

9

Lire l'article Stop

Le matériel de base pour six personnes est estimé à 6 171 dollars sur le marché de Gaza, contre 716 dollars si les ONG l’achètent à l’étranger et l’acheminent. Le plan d’aide aux abris n’est financé qu’à 35 %.

Une couverture coûte environ 71 dollars à Gaza, contre 6 dollars à l’achat à l’étranger pour une organisation humanitaire. Pour une famille de six personnes, l’écart atteint 5 455 dollars sur un ensemble de fournitures d’hiver, selon le groupe de coordination des abris, dont l’ONU reprend les résultats dans son rapport du 26 novembre. Le chiffrage compare un achat local à un approvisionnement international acheminé par les ONG. Il ne s’agit ni d’un prix moyen payé par toutes les familles ni du montant d’une aide versée aux ménages.

Ce que couvrent les 6 171 dollars

L’estimation inclut de quoi monter un abri d’urgence, une lampe solaire, six matelas, six couvertures et six ensembles de vêtements d’hiver. Elle ne correspond pas au coût de la reconstruction d’un logement. Une partie de l’écart vient des matériaux destinés aux abris : le bois manque sur le marché local, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, qui coordonne les organisations intervenant sur les abris avec l’Organisation internationale pour les migrations.

Le même groupe estime à environ 1,36 million le nombre de personnes vivant sous des tentes ou dans des abris de fortune, soit 65 % de la population de Gaza. Ses partenaires avaient moins de 6 500 tentes en stock dans l’enclave au 15 novembre. Ce chiffre décrit le stock des organisations qui participent à ce dispositif, pas le nombre total de tentes déjà installées.

Les fournitures franchissent les points de passage au compte-gouttes

Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, les restrictions israéliennes sur l’entrée des matériaux limitent l’offre, tandis que le manque de financement réduit la capacité des ONG à acheter et distribuer du matériel. En octobre, seuls 9 % des camions d’aide entrés à Gaza transportaient des fournitures pour les abris, d’après le groupe de coordination. L’organisation précise que des tentes et des bâches ont été autorisées, ainsi que de petites quantités de bois, mais pas en volume suffisant pour les besoins recensés.

Le rapport de l’ONU distingue l’acheminement humanitaire du commerce. Sur 527 chargements de l’ONU et de ses partenaires inscrits pour entrer du 16 au 23 novembre, 405 ont été déchargés du côté israélien du point de passage de Kerem Shalom. Le déchargement à cet endroit ne prouve pas une distribution aux familles. Sur une période légèrement différente, du 16 au 22 novembre, l’ONU rapporte aussi l’entrée de 135 camions commerciaux chargés de matériaux pour abris, d’après la Chambre de commerce de Gaza. Ces deux chiffres ne mesurent pas la même opération.

Le plan hivernal reste financé à 35 %

Sur les quelque 283 millions de dollars demandés pour la réponse minimale concernant les abris, 35 % avaient été financés selon le rapport du 26 novembre. Les stocks et les fournitures attendues couvrent moins d’un cinquième des besoins en couvertures, matelas et éclairage solaire, et moins de 1 % des besoins en vêtements d’hiver.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews