La présidentielle et les législatives, prévues le 6 décembre 2026, sont reportées au 26 novembre 2028. Le général Horta Inta-a invoque un recensement à reprendre et une nouvelle carte électorale.

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La présidentielle et les législatives, prévues le 6 décembre 2026, sont reportées au 26 novembre 2028. Le général Horta Inta-a invoque un recensement à reprendre et une nouvelle carte électorale.

Le président de transition de Guinée-Bissau, le général Horta Inta-a, a fixé les prochaines élections présidentielle et législatives au 26 novembre 2028. Le décret présidentiel n° 35/2026, rendu public jeudi 26 novembre, abroge celui qui fixait le scrutin au 6 décembre 2026. Cette décision donne une nouvelle date à un report envisagé depuis octobre. Elle intervient un an jour pour jour après le coup d’État.

Le pouvoir invoque les listes et le découpage électoraux

Dans un message à la nation diffusé par la télévision publique, Horta Inta-a a affirmé qu’il fallait reprendre le recensement électoral et établir une nouvelle carte des circonscriptions. Il a indiqué que leur nombre devait passer de 29 à 12 et celui des sièges de l’Assemblée de 102 à 65. La présidence invoque aussi l’insuffisance des moyens techniques, matériels et financiers pour organiser le vote à la date initiale.

La nouvelle carte répond à une réforme des institutions engagée sous la transition. À l’Assemblée générale des Nations unies, le gouvernement de transition avait dit que la nouvelle Constitution avait été approuvée par référendum le 30 août. Il s’engageait alors encore à préparer le scrutin du 6 décembre. La décision du 26 novembre écarte cette échéance sans annoncer les dates du nouveau recensement.

Une transition qui devait durer un an

Le 23 novembre 2025, les électeurs avaient déjà été appelés à choisir leur président et leurs députés. Trois jours plus tard, avant la proclamation officielle des résultats, les militaires ont renversé le président Umaro Sissoco Embaló. Selon un rapport du secrétaire général de l’ONU, le haut commandement militaire a ensuite adopté, le 5 décembre 2025, une charte prévoyant une transition d’un an.

Le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix avait relevé au début de novembre que la préparation du scrutin de décembre avait été abandonnée sans date de remplacement. Le décret de jeudi en apporte une, mais place le vote trois ans après la prise de pouvoir des militaires. Il ne règle pas les conditions dans lesquelles les partis et les candidats pourront participer au scrutin.

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