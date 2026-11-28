Le 28 novembre 1958, Washington autorise une aide de dix millions de dollars au Liban, un mois après le départ de ses dernières troupes. Les archives diplomatiques retracent la négociation avec Fouad Chéhab et Rachid Karamé, du calcul du déficit de l’État libanais à la remise du chèque en décembre.

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Le 28 novembre 1958, Washington donne à son ambassade à Beyrouth le feu vert pour offrir dix millions de dollars au Liban. La décision figure dans le télégramme no 1990, dont la teneur est résumée dans les archives diplomatiques américaines. Il s’agit d’un don exceptionnel au gouvernement libanais, et non d’un prêt. Le chèque ne sera remis que le 5 décembre au Premier ministre Rachid Karamé.

Après le retrait des troupes, la trésorerie à rétablir

Le 15 juillet, les premiers militaires américains avaient débarqué à Beyrouth à la demande du président Camille Chamoun, alors que des affrontements opposaient les partisans du pouvoir à l’opposition. Le Parlement élit le commandant de l’armée, Fouad Chéhab, le 31 juillet. Il entre en fonctions le 23 septembre. Le retrait américain s’achève le 25 octobre, avant que le gouvernement libanais et l’ambassade ne s’entendent sur la forme de l’aide budgétaire.

Les discussions se poursuivent en novembre sur deux fronts. Les experts examinent le budget de l’année suivante ; l’ambassade demande aussi au ministère libanais des Finances d’estimer ses besoins de trésorerie de novembre à février. Le premier calcul ne débouche pas sur un accord immédiat. Dans un télégramme daté du 25 novembre, l’ambassadeur Robert McClintock cite une estimation libanaise du déficit de l’exercice 1958 proche de 37 millions de livres. Les dix millions de dollars qu’il recommande n’ont pas vocation à combler tout ce déficit. À ses yeux, ils doivent aider le gouvernement à aborder l’exercice suivant sans renouveler l’opération.

Pourquoi le don n’était pas un prêt

Le 2 décembre, McClintock rapporte que Chéhab a accueilli favorablement l’offre et qu’il ne s’attend pas à ce qu’une aide exceptionnelle de cette nature doive être répétée. Karamé et son ministre Raymond Eddé se montrent plus prudents sur les besoins des exercices futurs, tout en acceptant le principe d’un financement sur ressources libanaises. Les deux parties discutent séparément de 12 millions de dollars de financements du Development Loan Fund. Cette somme n’est pas un second don au Trésor.

Selon le compte rendu américain, Karamé explique avoir dû rassurer les députés : les pouvoirs exceptionnels débattus au Parlement ne devaient pas autoriser le cabinet à contracter des dettes au nom du pays. Le Premier ministre ne ferme pas pour autant la porte à des prêts destinés au secteur privé. Il évoque un groupe associant des ministères libanais et la mission américaine d’aide pour examiner les demandes. La distinction est importante : le chèque prévu en décembre ne crée pas de dette publique, tandis que les projets privés auraient à déposer des dossiers de crédit.

Le chèque est remis le 5 décembre

McClintock exposait aussi un calcul diplomatique : à ses yeux, une aide acceptée par Karamé, que des observateurs arabes associaient au président égyptien Gamal Abdel Nasser, pouvait avoir une portée au-delà du Liban. Le télégramme décrit l’argument de l’ambassadeur pour convaincre Washington ; il n’établit pas que Beyrouth ait pris en échange un nouvel engagement de politique étrangère.

Le 5 décembre, une semaine après l’autorisation, McClintock remet le chèque de dix millions de dollars à Karamé. Cinq jours plus tard, le Premier ministre déclare au contraire que son gouvernement considère la doctrine Eisenhower comme dépassée et ne s’estime plus lié par elle. Les deux dates éclairent ce que recouvrait l’accord du 28 novembre : une aide budgétaire ponctuelle après le retrait, distincte de la doctrine qui avait servi de cadre à l’intervention américaine.

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