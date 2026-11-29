Avant que l’Assemblée générale des Nations unies ne recommande le partage de la Palestine mandataire, le représentant du Liban, Camille Chamoun, avance une autre formule : un seul État fédéral, avec des cantons arabes et juifs. Le compte rendu de la séance montre ce que Beyrouth défend, puis pourquoi son représentant reprend la parole juste avant le vote.

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Avant que l’Assemblée générale des Nations unies ne recommande le partage de la Palestine mandataire, le représentant du Liban, Camille Chamoun, avance une autre formule : un seul État fédéral, avec des cantons arabes et juifs. Le compte rendu de la séance montre ce que Beyrouth défend, puis pourquoi son représentant reprend la parole juste avant le vote.

Le samedi 29 novembre 1947, à Flushing Meadow, dans l’État de New York, le président de l’Assemblée générale, le Brésilien Oswaldo Aranha, s’apprête à mettre aux voix le rapport sur l’avenir de la Palestine. Camille Chamoun demande la parole au nom du Liban. Ce jour-là, le futur président de la République ne se contente pas d’annoncer que son pays s’opposera au partage. Il expose les principes d’un autre projet et revient, juste avant l’appel nominal, sur la manière dont le texte a été préparé.

Deux catégories de cantons, un État commun

La veille, le représentant de la France avait demandé un ajournement de vingt-quatre heures pour examiner si une formule de conciliation était encore possible. Chamoun remercie les représentants français et colombien pour leurs interventions. Il reproche néanmoins aux organisateurs des débats de ne pas avoir engagé, selon lui, de véritable démarche de conciliation auprès des délégations arabes. Il reconnaît que le temps écoulé depuis la séance précédente n’a pas permis de mettre au point un texte complet.

Le compte rendu de l’ONU énumère les six principes avancés par Chamoun. La Palestine serait constituée en État fédéral indépendant avant le 1er août 1948. Un gouvernement fédéral coexisterait avec ceux des cantons arabes et juifs. Leurs limites seraient tracées de manière à réduire le nombre de personnes qui se retrouveraient en minorité dans leur canton. Une assemblée constituante, élue au suffrage universel direct et composée à proportion des différentes composantes de la population, rédigerait la Constitution.

Pour répartir les compétences entre l’État fédéral et les cantons, Chamoun propose de s’inspirer surtout du système américain. Il cite aussi les autonomies locales suisses. La Constitution protégerait les lieux saints et garantirait la liberté d’accès, de visite et de culte, ainsi que les droits des établissements religieux. Le document ne donne toutefois ni une carte des cantons ni une répartition définitive des pouvoirs. La délégation libanaise présente ces principes comme une base de discussion, pas comme une Constitution prête à entrer en vigueur.

Le Liban parmi les treize voix contre le partage

Avant le scrutin, Chamoun intervient une seconde fois. Il demande que l’Assemblée se prononce d’abord sur les recommandations qui, dit-il, avaient recueilli un accord en sous-commission. Il estime que les votes techniques sur l’union économique ne répondent pas à la question principale : faut-il ou non diviser le territoire en deux États ? Aranha réplique que ces recommandations figurent dans les rapports des sous-commissions et non dans le projet transmis à l’Assemblée. Il passe au vote sans scrutin séparé sur ces points.

La résolution 181 (II) est adoptée par 33 voix contre 13, avec dix abstentions et un membre qui ne prend pas part au vote. Le Liban figure parmi les opposants, avec notamment l’Égypte, l’Irak et la Syrie. La France, les États-Unis et l’Union soviétique votent pour ; le Royaume-Uni, alors puissance mandataire, s’abstient. Le texte recommande deux États, l’un arabe et l’autre juif, reliés par une union économique, et un statut international distinct pour Jérusalem. C’est une recommandation de partage, et non un accord signé par les deux parties.

De la tribune de l’ONU à l’armistice de Naqoura

Le Liban était membre fondateur de l’ONU depuis 1945. Deux ans plus tard, sa délégation a pu présenter une solution qui maintenait un cadre politique commun, même si celle-ci n’a pas été soumise au même vote que le plan de partage. L’intervention de Chamoun permet ainsi de distinguer, dans les archives, le refus libanais du texte final et la proposition qu’il a effectivement défendue.

Les frontières prévues en 1947 ne sont pas entrées en vigueur telles qu’elles avaient été dessinées. Après la guerre de 1948, le Liban et Israël ont signé à Ras Naqoura, le 23 mars 1949, une convention générale d’armistice. Ce document réglait l’arrêt des hostilités sur leur front. Il ne concrétisait ni le partage recommandé par l’Assemblée ni le projet fédéral présenté par Chamoun.

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