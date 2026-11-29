Le chanteur et parolier est mort samedi 28 novembre, a annoncé sa représentante. Avec son cousin Brian Wilson, il avait notamment signé « California Girls » et « Good Vibrations ».

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Le chanteur et parolier est mort samedi 28 novembre, a annoncé sa représentante. Avec son cousin Brian Wilson, il avait notamment signé « California Girls » et « Good Vibrations ».

On entend Mike Love dès l’ouverture de « California Girls », avant que les autres voix ne viennent lui répondre. Ce partage des rôles, une voix au premier plan et des harmonies qui élargissent le refrain, donne une idée de sa place chez les Beach Boys. Le chanteur est mort le 28 novembre 2026, entouré de sa famille, selon sa représentante Katie Altman. Elle n’a pas précisé la cause du décès.

De « Surfin’ » à « Good Vibrations »

Love a formé les Beach Boys en 1961 à Hawthorne, près de Los Angeles, avec ses cousins Brian, Carl et Dennis Wilson et leur ami Al Jardine. Brian et Mike avaient chanté ensemble lors de réunions familiales avant les premiers enregistrements. « Surfin’ », leur premier disque, paraît à la fin de 1961 sur le label local Candix. « Surfin’ Safari » et « 409 » suivent. Le surf et les voitures donnent au groupe des sujets que Love transforme en formules faciles à reprendre, tandis que Brian Wilson approfondit le travail sur les voix et les arrangements.

Les deux cousins cosignent « I Get Around », « California Girls » et « Good Vibrations ». Ces chansons montrent que leur collaboration ne se résume pas au surf rock des débuts. Dans « Good Vibrations », les paroles de Love servent de fil entre des sections aux rythmes et aux couleurs différents. La chanson atteint la première place du classement américain en 1966, comme « I Get Around » deux ans plus tôt.

Des longues tournées à la reconnaissance comme parolier

Love est resté sur scène avec les Beach Boys bien après la période de leurs premiers succès. En 2012, la tournée du cinquantenaire a réuni notamment Brian Wilson, Love et Jardine. Cette année-là, le groupe enregistre aussi That’s Why God Made the Radio, qui atteint la troisième place du classement américain des albums. Love continue ensuite à chanter le répertoire en tournée, notamment avec Bruce Johnston.

Le Rock & Roll Hall of Fame avait distingué les Beach Boys en 1988 et la Recording Academy leur avait décerné un prix pour l’ensemble de leur carrière en 2001. En juin 2025, le Songwriters Hall of Fame a récompensé Love pour son travail d’auteur. Ce soir-là, il a interprété avec John Stamos et son groupe quatre chansons de son répertoire : « California Girls », « I Get Around », « Kokomo » et « Good Vibrations ».

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