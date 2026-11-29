La chute de Béchir II en 1840 a mis fin à sa cour, pas à la famille Chéhab. Au fil du temps, le palais de Beiteddine est devenu une propriété de l’État libanais, tandis qu’à Hasbaya des membres de la famille se sont mobilisés pour un sérail dont ils disaient partager la propriété. De Ghazir au Wadi al-Taym, les parcours de Fouad, Khaled et Maurice Chéhab lèvent aussi le voile sur la place du nom dans les institutions libanaises.

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Après le trône, épisode 1. La chute de Béchir II en 1840 n’a pas effacé les Chéhab. Dans le Chouf, son palais de Beiteddine est passé aux mains de l’administration et appartient à l’État libanais. À Hasbaya, des membres de la famille ont porté la sauvegarde d’un sérail auquel leur nom reste attaché. Entre ces deux lieux, l’histoire des Chéhab après l’émirat mène aussi de la citadelle aux institutions de la République.

Les Chéhab après l’émirat : la chute d’une cour, pas de toute une famille

Beiteddine et Hasbaya n’étaient pas deux résidences interchangeables. Le premier était la cour de Béchir II, qui y faisait gouverner le Mont-Liban. Le second était un siège plus ancien de la famille dans le Wadi al-Taym, où d’autres Chéhab détenaient une autorité locale. Les émirs des branches de Hasbaya et de Rachaya sont restés sunnites, alors que la branche de Béchir II était devenue chrétienne. Le même nom recouvrait des pouvoirs locaux, des confessions et des alliances qui ne se transmettaient pas tous de la même façon.

Béchir II avait pris le parti de Méhémet Ali, le dirigeant d’Égypte, dont les forces s’étaient imposées au Levant à partir de 1831. Leur recul face à l’Empire ottoman et à ses alliés européens a entraîné sa déposition en 1840. L’émir est parti en exil. Son successeur, Béchir III, était lui aussi un Chéhab, issu de la branche de Rachaya. Son bref passage au pouvoir n’a pas sauvé l’émirat, aboli en 1842. La fin de cette fonction n’impliquait pas, à elle seule, la disparition des autres branches ni le transfert de toutes leurs demeures.

Dans le Wadi al-Taym, la rupture s’est aussi jouée en 1860. En juin, lors des massacres de Hasbaya et de Rachaya, des émirs sunnites de la famille ont été tués avec des chrétiens. L’historien Taylan Paksoy, qui a repris les témoignages de l’époque, rappelle que certains de ces Chéhab avaient pris le parti de protéger des habitants chrétiens. Ce fait empêche de lire les violences seulement à travers la confession des victimes. Il dit aussi ce qu’a coûté à ces branches la perte des alliances qui les avaient jusque-là soutenues. Il ne permet pas de les déclarer éteintes.

Beiteddine, du palais de Béchir II à celui de la République

Béchir II a fait bâtir son palais entre 1788 et 1818. L’organisation des cours séparait l’accueil et les affaires de la résidence de l’émir. Cette séparation aide à comprendre ce que les administrations suivantes ont trouvé à Beiteddine : non pas seulement une demeure, mais un lieu conçu pour recevoir, loger et gouverner. Après 1840, le palais a servi aux autorités ottomanes, puis à des services du mandat français. Il a été classé monument historique en 1934 et a pris en 1943 la fonction de résidence d’été de la présidence libanaise.

La guerre du Liban a de nouveau changé la gestion du lieu. Le palais a subi des dommages. Des travaux y ont été financés par l’administration civile du Chouf dans les années 1980, avant le retour du bâtiment dans le giron de l’État en 1992. L’ICOMOS, qui a examiné le dossier de Beiteddine et de Deir el-Qamar au début des années 2000, indique que le palais appartient à l’État libanais et relève de la Direction générale des antiquités. Les anciennes écuries, qui abritent des mosaïques, donnent une idée de l’autre changement : une partie des espaces de service du palais est devenue un lieu de présentation du patrimoine.

À Hasbaya, une famille et une administration face à la conservation

Dans le cas de Hasbaya, le World Monuments Fund documentait encore, lors de l’inscription du sérail à sa liste de veille pour 2006, son usage par des descendants. C’est un constat d’époque, pas un relevé des occupants actuels. La présidente de la fondation de sauvegarde expliquait en 2015 qu’une structure consacrée au sérail avait été créée en 2000 et que la Direction générale des antiquités avait financé une étude pour établir les priorités. Elle signalait alors le manque de moyens pour passer à la restauration du site.

Plus récemment, le vice-président de l’association des émirs Chéhab a indiqué, à l’occasion d’un entretien avec le ministre de la Culture Ghassan Salamé, que le sérail appartenait à plusieurs membres de la famille. Il a proposé une lettre signée par les propriétaires pour demander aux antiquités une étude d’ensemble. Sa déclaration renseigne sur la démarche et sur la question des propriétaires telle que l’association la présente. Elle ne vaut pas publication d’un état cadastral, marché de travaux ou confirmation d’un financement. C’est là que les trajectoires des deux monuments divergent : à Beiteddine, l’État gère son propre palais ; à Hasbaya, la concertation avec les propriétaires fait partie du dossier de sauvegarde.

De Ghazir et du Sud aux institutions libanaises

Les parcours du XXe siècle ne se ramènent pas à une succession de Béchir II. Selon l’armée libanaise, le futur président Fouad Chéhab descendait de l’émir Hassan, frère aîné de Béchir II, et non de Béchir lui-même. Né à Ghazir, Fouad Chéhab a travaillé très jeune au tribunal de Jounieh pour aider sa famille, avant sa carrière d’officier. Il est devenu chef de l’armée, puis président de la République de 1958 à 1964. Le nom de famille était le même ; la charge n’était plus héréditaire.

Autre parcours, celui de Khaled Chéhab : les archives parlementaires le donnent comme président de la Chambre de 1935 à 1937, et celles du gouvernement attestent de son retour à la tête du Conseil en 1952. Les publications de la Sûreté générale rattachent ses origines à la région de Hasbaya, sans que cela établisse sa filiation précise avec les propriétaires du sérail. Du côté du patrimoine, l’archéologue Maurice Chéhab a dirigé les antiquités du Liban et lancé le Bulletin du Musée de Beyrouth. La famille elle-même publie aujourd’hui des traductions de témoignages et des portraits dans ses Chehab Chronicles. Il s’agit d’un projet d’archives, pas d’un recensement de toutes les branches.

Deux protections internationales, pas deux chantiers annoncés

Les deux édifices bénéficient d’une protection renforcée à titre provisoire en vertu du deuxième protocole à la Convention de La Haye sur les biens culturels en cas de conflit armé : depuis le 18 novembre 2024 pour Beiteddine et le 1er avril 2026 pour le sérail de Hasbaya. Il ne s’agit pas d’une inscription au Patrimoine mondial. Ces décisions ne changent pas la propriété des bâtiments et ne prouvent pas qu’un chantier de restauration est financé. Pour Hasbaya, le comité demande encore au Liban de documenter les mesures nationales de protection lorsque les circonstances le permettront, afin d’engager la procédure ordinaire.

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