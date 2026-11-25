Le plafond des tarifs variables du gaz et de l’électricité progressera de 26 % en Grande-Bretagne en janvier. Le montant de 2 166 livres correspond à une consommation de référence annualisée. En Angleterre, une aide unique de 100 livres doit être versée aux ménages éligibles à partir du 4 janvier.

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Le régulateur britannique Ofgem a annoncé mercredi 25 novembre une hausse de 26 % du plafond des tarifs variables du gaz et de l’électricité à partir du 1er janvier 2027. Pour un ménage type payant par prélèvement, le repère passe de 1 723 à 2 166 livres par an. Le nouveau barème s’appliquera jusqu’au 31 mars en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles.

Le gaz augmente plus vite que l’électricité

Pour les ménages payant par prélèvement, le prix moyen plafonné du gaz passera de 7,97 à 10,96 pence par kilowattheure, soit une hausse d’environ 38 %. Celui de l’électricité montera de 26,32 à 32,69 pence, soit environ 24 %. Les parts fixes quotidiennes baisseront, elles, de quelques centièmes de penny. Le renchérissement porte donc sur l’énergie consommée.

Ofgem attribue l’essentiel de la hausse à la montée des prix internationaux du gaz liée au conflit au Moyen-Orient. Son calcul tient compte des coûts d’approvisionnement sur les marchés de gros. Le régulateur relève que le prix de l’électricité augmente moins rapidement que celui du gaz, notamment parce que la production électrique repose davantage sur les renouvelables et moins sur les centrales à gaz.

Ce que représentent les 2 166 livres

Ce chiffre annualise les tarifs de janvier à mars pour une consommation de référence de 2 500 kWh d’électricité et 9 500 kWh de gaz. Le plafond s’applique au prix de chaque kilowattheure et aux frais fixes, pas au montant total de la facture. La somme payée varie donc avec la consommation, la région et le mode de règlement.

Le régulateur estime qu’environ 20 millions de foyers sont concernés par le relèvement. Environ 10 millions de ménages sous contrat à prix fixe ne subiront pas cette hausse tant que leur contrat reste en vigueur. Pour les clients qui règlent à réception de la facture, le repère annualisé passe de 1 861 à 2 328 livres. Pour les compteurs à prépaiement, il passe de 1 678 à 2 108 livres.

Une aide de 100 livres réservée à l’Angleterre

Le gouvernement a précisé mardi les modalités d’une aide unique de 100 livres qui doit commencer à être versée le 4 janvier en Angleterre. Elle vise les ménages dont la résidence principale relève, à cette date, des catégories A à D de la taxe locale, la Council Tax. Le paiement devrait être automatique pour la plupart de ceux qui règlent cette taxe par prélèvement. Les collectivités contacteront les autres bénéficiaires.

Le barème publié par Ofgem couvre aussi l’Écosse et le pays de Galles, mais les règles de cette aide anglaise ne s’y appliquent pas. Le gouvernement britannique a annoncé des dotations correspondantes aux administrations décentralisées, qui décideront de l’usage de ces fonds.

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