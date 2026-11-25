Au Liban, ouvrir ou racheter une officine exige plus qu’un acte de vente. Ce que la licence vérifie, et ce qu’une enseigne commune ne prouve pas.

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Au Liban, acheter un fonds de commerce ne suffit pas pour reprendre une pharmacie. Le pharmacien qui demande à ouvrir ou à exploiter une officine doit prouver qu’il possède et dirige effectivement l’établissement. Cette exigence permet de poser la bonne question lorsqu’une même enseigne apparaît à plusieurs adresses : qui détient chaque officine et qui prend les décisions, au-delà du nom affiché sur la devanture ?

Le dossier sépare l’acquisition du droit d’exploiter

La loi de 1991 sur l’exercice de la pharmacie et les pièces demandées par l’Ordre des pharmaciens distinguent le droit d’exercer la profession de l’autorisation d’exploiter une officine déterminée. Le dossier identifie à la fois la personne et le local. Il comprend notamment un justificatif de propriété ou un bail et, pour une ouverture ou un déménagement, des éléments techniques sur le local. Lors d’une reprise, le dossier comporte aussi une copie de l’autorisation de l’officine concernée.

Le demandeur doit déclarer par écrit que l’officine lui appartient entièrement, qu’il l’exploite pour son propre compte et qu’il ne prête pas son nom. L’Ordre demande également une déclaration d’absence d’intérêt dans une autre officine. L’achat d’un commerce et le droit d’y exercer sont donc deux opérations distinctes : un contrat de vente ne dispense ni du dossier de reprise ni des conditions professionnelles.

Le nom commercial ne suffit pas à établir le contrôle

Un pharmacien peut partager des fournisseurs, une identité graphique ou des services avec d’autres commerçants sans que cette apparence suffise à identifier le propriétaire de chacune des officines. À l’inverse, des enseignes différentes n’excluent pas, à elles seules, des liens financiers ou contractuels. Pour établir une concentration, il faut pouvoir rapprocher les licences, les actes de cession et les données qui établissent qui finance ou contrôle l’activité. Un inventaire des façades ne le permet pas.

Il faut aussi distinguer une officine ouverte au public d’un entrepôt pharmaceutique ou d’une pharmacie interne à un hôpital. Les procédures publiées par l’Ordre sont différentes : le dossier hospitalier comporte notamment un engagement de ne pas vendre les médicaments au public. Compter ces établissements comme autant d’officines de quartier brouillerait la mesure.

Ce qu’un état des lieux devrait rendre vérifiable

Pour mesurer l’évolution du secteur, il faudrait disposer, sur une même période, des autorisations par établissement, des ouvertures, des reprises et des fermetures, puis des éléments permettant de vérifier l’indépendance des exploitants. La documentation administrative consultée décrit les pièces à fournir, mais ne donne pas à elle seule une mesure de la concentration. Le contrôle commence là où s’arrêtent les apparences : auprès du titulaire déclaré et de celui qui exerce réellement la responsabilité professionnelle.

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