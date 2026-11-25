Middle East Airlines réduit sa desserte de Riyad du 16 au 31 décembre 2026. Seule la rotation quotidienne du matin reste au programme. La compagnie ajoute onze vols entre Beyrouth et Dammam du 16 au 22 décembre. Voici les numéros des vols supprimés et les horaires des départs supplémentaires.

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Middle East Airlines (MEA) supprime deux rotations quotidiennes entre Beyrouth et Riyad du 16 au 31 décembre 2026. La compagnie libanaise conserve la desserte du matin et annonce onze vols supplémentaires entre Beyrouth et Dammam, répartis du 16 au 22 décembre.

Riyad : la rotation du matin reste au programme

Les vols ME420 et ME421 de l’après-midi ainsi que ME422 et ME423 du soir sont supprimés pendant cette période. La rotation quotidienne du matin, ME424 et ME425, est maintenue. La MEA explique que les autorités de l’aéroport international du roi Khaled ont retiré certaines autorisations d’exploitation accordées aux compagnies desservant Riyad, dont la sienne.

Cinq vols supplémentaires de Riyad vers Beyrouth, annoncés auparavant, sont également annulés : ME1425 le 16 décembre à 8 h 15 ; ME2423 et ME3425 le 18 à 14 h 45 et 13 h 10 ; ME1421 et ME2423 le 22 à 19 h 25 et 20 h. Ces horaires sont ceux de Riyad.

Dammam : les horaires des vols ajoutés

Les renforts desservent l’aéroport international du roi Fahd. Les départs ME446 sont indiqués à l’heure de Beyrouth et les départs ME447 à l’heure de Dammam.

Mercredi 16 décembre : ME446 à 16 h ; ME447 à 20 h 25.

ME446 à 16 h ; ME447 à 20 h 25. Jeudi 17 : ME446 à 14 h 30 ; ME447 à 18 h 55.

ME446 à 14 h 30 ; ME447 à 18 h 55. Vendredi 18 : ME447, de Dammam vers Beyrouth, à 7 h 35.

ME447, de Dammam vers Beyrouth, à 7 h 35. Samedi 19 : ME446 à 17 h 55 ; ME447 à 22 h 20.

ME446 à 17 h 55 ; ME447 à 22 h 20. Lundi 21 et mardi 22 : ME446 à 14 h 30 et ME447 à 18 h 55 chaque jour.

Le communiqué ne précise pas si les voyageurs dont le vol à Riyad est annulé seront réacheminés vers Dammam. Pour un billet déjà réservé, il faut vérifier le numéro du vol et demander à la compagnie ou à l’agence les options proposées sur ce dossier.

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