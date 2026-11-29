À la cathédrale grecque-orthodoxe Saint-Georges de Beyrouth, le métropolite Élias Audi a consacré son homélie du dimanche 29 novembre au rapport aux biens et à l’attention portée aux autres. Partant de l’Évangile de Luc et de la lettre aux Éphésiens, il a évoqué le partage, le pardon et l’usage du temps.

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Le métropolite grec-orthodoxe de Beyrouth, Élias Audi, a consacré son homélie du dimanche 29 novembre à l’attachement aux biens. À la cathédrale Saint-Georges, il a pris pour point de départ la rencontre de Jésus avec un homme riche dans l’Évangile de Luc. Il a aussi parlé de l’attention que réclament les écrans et de celle que l’on accorde à ses proches.

Ce que l’homme riche ne parvient pas à quitter

Dans le passage commenté par le métropolite (Luc 18, 18-27), un homme demande à Jésus comment obtenir la vie éternelle. Il affirme observer les commandements depuis sa jeunesse. Jésus lui demande de vendre ses biens, d’en distribuer le produit aux pauvres, puis de le suivre. L’homme s’attriste : le récit précise qu’il est très riche. Vient alors l’image du chameau et du trou de l’aiguille. Aux auditeurs qui demandent qui peut être sauvé, Jésus répond que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.

« Le problème n’est pas ce que nous possédons, mais ce qui nous possède », a dit Élias Audi (traduit de l’arabe). Dans sa lecture, l’argent et les talents ne sont pas condamnés en eux-mêmes : il les présente comme des ressources confiées à chacun, dont l’usage peut servir les autres. Il a donné au partage des exemples concrets : « du pain que nous partageons, du temps que nous donnons, une larme que nous essuyons ». Il a également évoqué la défense des droits et le pardon.

Le temps donné aux autres

Le métropolite a rapproché ce récit de la lettre aux Éphésiens (5, 8-19), qui appelle les croyants à marcher dans la lumière et à faire bon usage du temps. Il a évoqué le bruit des informations et la compétition des écrans pour l’attention. Dans ce contexte, a-t-il expliqué, faire place à la prière, écouter sa famille ou s’arrêter devant une personne qui souffre sont des façons de reprendre la main sur son temps.

Photo de couverture : la cathédrale Saint-Georges en 2009, et non l’office du jour. Vladanr / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 ; recadrage et habillage Libnanews, sous la même licence.

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