Un four à Bikfaya et un réseau de vente de mouné dans la Békaa montrent deux façons de tirer un revenu de l’alimentation après une perte d’emploi dans la banque.

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À Bikfaya, Jinane Hayek est passée de la banque à un four de quartier. Agnès Gabriel a choisi un autre métier dans la même filière : vendre des conserves et des ingrédients préparés par des femmes de villages libanais. Toutes deux disent avoir perdu leur emploi dans le secteur bancaire. L’une fabrique et vend au même endroit ; l’autre cherche des débouchés pour des personnes qui produisent ailleurs.

À Bikfaya, une boulangerie qui vend sur place

Jinane Hayek a perdu son emploi en 2021, après une longue carrière dans la banque. Elle a ouvert Neswen el-Furn à Bikfaya, dans le Metn. Le four vend des man’ouchés, notamment au zaatar ou au fromage. L’équipe est composée de femmes et se répartit les tâches de la pâte, de la cuisson et du service. La vente au comptoir met directement le prix payé par le client face aux frais du four : matières premières, énergie, personnel et invendus. Rien ne permet de chiffrer ici la marge du commerce ni les rémunérations de l’équipe.

En inscrivant la man’ouché sur la liste du patrimoine culturel immatériel en 2023, l’UNESCO a relevé que sa préparation est transmise aussi bien dans les familles que dans de petites boulangeries et que sa commercialisation participe à l’économie locale. La reconnaissance porte sur la pratique au Liban, non sur un établissement particulier.

Dans la Békaa, vendre les produits de plusieurs villages

Agnès Gabriel, elle aussi ancienne du secteur bancaire, a lancé Nakhet el-Dayaa pour mettre sur le marché des produits de mouné, des préparations généralement destinées à être conservées. Parmi les localités où elle dit avoir sélectionné des produits figurent Al-Qaa, Younine et Machghara. Le catalogue comprend notamment kichek, mélasse de grenade, confitures et eau de fleur d’oranger. Dans ce modèle, il faut regrouper des produits de plusieurs villages, les présenter à la vente et atteindre une clientèle au-delà du lieu de production.

Pour savoir ce que ces ventes rapportent à chaque productrice, il faudrait connaître les volumes vendus, le prix qui revient à l’atelier et le délai de paiement. Ces éléments, comme le capital de départ des deux entreprises et les adresses de tous les revendeurs, n’ont pas été rendus publics.

Ce que les deux parcours ne disent pas du marché du travail

L’enquête libanaise sur la population active menée avec l’Organisation internationale du travail en janvier 2022 mesurait un chômage de 32,7 % parmi les femmes actives, contre 28,4 % parmi les hommes actifs. Ces taux ne décrivent ni la situation de 2026 ni les seules banques. Dans une commune de la Békaa, Dalhamieh, la FAO a documenté un troisième modèle : une unité de séchage de fruits et légumes créée avec formation, équipements et subvention. Quand la guerre a fermé les marchés, le local a été converti en cuisine pour des familles déplacées. Cette aide est propre au projet soutenu par la FAO ; rien ne l’établit pour les deux reconversions commerciales.

À Bikfaya, le client achète un produit qui sort du four. Pour la mouné, l’entreprise d’Agnès Gabriel crée un point de vente commun à des productrices dispersées entre plusieurs villages. L’effet sur l’emploi ne se mesure donc pas de la même manière : heures de travail rémunérées dans un cas, commandes et prix versés aux ateliers dans l’autre.

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