Dans son homélie du dimanche 29 novembre à Bkerké, le patriarche maronite Béchara Raï a fait de la sécurité du Sud-Liban et du retour de ses habitants une condition de la paix dans tout le pays. Il a aussi appelé les responsables publics à exercer leurs fonctions au service de tous.

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Le patriarche maronite Béchara Raï a déclaré dimanche 29 novembre, dans son homélie à Bkerké, que la paix au Liban supposait d’abord que le Sud retrouve la sécurité et que ses habitants déplacés puissent rentrer sans danger. « La souffrance du Sud-Liban reste l’affaire de tout un pays », a-t-il déclaré (traduit de l’arabe).

Le retour, une condition de la paix

Pour le patriarche, la stabilité ne se résume pas à l’arrêt des combats : elle doit permettre aux habitants de regagner leurs villages et d’y reprendre une vie normale. Ce point rejoint l’un des objectifs énoncés vendredi par le président Joseph Aoun, qui a cité le retour des déplacés parmi les priorités du Liban, aux côtés du retrait des forces israéliennes du Sud et du déploiement de l’armée libanaise. Raï n’a annoncé ni mesure opérationnelle ni calendrier de retour.

La responsabilité des élus et des dirigeants

« Le pouvoir n’est pas un privilège, mais un service. La fonction n’appartient pas à celui qui l’occupe : elle est au service de la collectivité », a-t-il ajouté. Il a demandé aux responsables de préférer le travail et la réconciliation aux slogans, et de considérer leurs interlocuteurs comme des partenaires plutôt que comme des adversaires. Le calendrier maronite marque ce dimanche la Visitation de Marie à Élisabeth.

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