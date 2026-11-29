Youssef Raggi doit entamer une visite officielle au Koweït à l’invitation de son homologue. Le ministre libanais dit vouloir exprimer la solidarité de Beyrouth après l’attaque qui a tué deux ressortissants italiens le 26 novembre. L’ambassade du Liban a également annoncé une rencontre avec la communauté libanaise le 1er décembre.

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Youssef Raggi a annoncé qu’il se rendrait au Koweït pour exprimer la solidarité du Liban après les attaques qui ont visé l’émirat. L’ambassade du Liban a confirmé la visite officielle, à l’invitation du ministre koweïtien des Affaires étrangères, cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Elle a également annoncé une rencontre avec la communauté libanaise mardi 1er décembre.

Le ministre libanais des Affaires étrangères a expliqué dans un entretien publié le 28 novembre avoir souhaité avancer son déplacement pour marquer le soutien de Beyrouth aux autorités et à la population du Koweït. La visite officielle est annoncée pour lundi. L’ambassade, qui avait évoqué une arrivée dimanche dans sa première annonce, a présenté le renforcement de la coopération bilatérale comme l’un des objectifs du déplacement.

Une visite après la mort de deux Italiens

Le déplacement intervient après l’attaque de drones du jeudi 26 novembre, qui a tué deux ressortissants italiens et blessé un Koweïtien et un Pakistanais. Le ministère koweïtien des Affaires étrangères en attribue la responsabilité à l’Iran, qui dément. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné l’attaque le lendemain et appelé les parties à la retenue. Son communiqué ne désigne pas de responsable.

Raggi inscrit cette visite dans la reprise des échanges officiels avec les pays du Golfe. Il la présente comme une suite au déplacement du président Joseph Aoun au Koweït en mai 2025. L’ambassade a annoncé des discussions sur les relations entre les deux pays et sur les moyens de développer leur coopération. Aucun accord à signer ni engagement financier n’a été annoncé à ce stade.

Raggi défend le monopole des armes par l’État

Dans le même entretien, le ministre a averti le Hezbollah de ne pas porter atteinte à la sécurité intérieure, affirmant que la patience de l’État et de la population avait des limites. Il a défendu la mise en œuvre par étapes du plan de l’armée sur le monopole des armes, examiné par le gouvernement en septembre 2025. Ses propos n’annoncent pas une nouvelle décision du Conseil des ministres ni un changement de calendrier.

Raggi a aussi rapproché la saisie d’explosifs de Qaa des dossiers de Bécharré et de Dahr el-Baïdar. Il y voit les indices d’un réseau, une appréciation qui ne constitue pas une conclusion judiciaire. Le premier communiqué de l’armée sur la saisie de Qaa n’attribuait pas la cargaison au Hezbollah. La qualification des faits et les responsabilités restent du ressort de l’enquête judiciaire.

Une réception pour les Libanais établis au Koweït

L’ambassadeur du Liban, Ghadi Khoury, doit recevoir des membres de la communauté libanaise le mardi 1er décembre à 18 h, heure du Koweït, à l’ambassade. La représentation diplomatique a indiqué que les invités devaient confirmer leur présence à l’avance pour accéder au site.

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