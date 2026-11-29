La coalition conduite par l’Arabie saoudite a appelé dimanche les civils à quitter le terminal de Ras Issa, sur la côte yéménite de la mer Rouge. Les Houthis affirment que le site a ensuite été frappé. Aucun bilan indépendant ne permet encore d’établir les dégâts ou les conséquences pour l’approvisionnement.

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La coalition conduite par l’Arabie saoudite a demandé dimanche 29 novembre aux civils de quitter le port de Ras Issa, dans la province yéménite de Hodeïda. Les Houthis ont ensuite affirmé que le terminal avait été frappé. Aucun bilan indépendant des victimes ou des dégâts n’était disponible à la mi-journée.

Le porte-parole de la coalition, le général Turki al-Maliki, a présenté l’appel au départ comme une mesure de sécurité. Il a ensuite annoncé que la coalition menait une riposte militaire, qu’il a justifiée par des attaques houthies contre des civils et des infrastructures civiles. Cette déclaration ne précise pas quels dégâts auraient été causés au terminal de Ras Issa, ni combien de personnes avaient quitté le site.

Une frappe rapportée par les Houthis

Les Houthis, qui contrôlent le secteur, attribuent à l’Arabie saoudite une frappe sur Ras Issa après la diffusion de l’avertissement. Leur porte-parole militaire, Yahya Saree, a menacé en retour des ports saoudiens de la mer Rouge. L’annonce de ces menaces ne confirme pas de nouvelle attaque contre les installations saoudiennes.

Le terminal de Ras Issa se trouve dans le même gouvernorat que la ville de Hodeïda, mais il ne s’agit pas du port de la ville. L’alerte annoncée dimanche concerne le terminal de Ras Issa, et non l’ensemble des ports de la province. Aucune interruption du trafic commercial dans tout le secteur n’a été annoncée au moment de ce point.

Le carburant, un enjeu pour les services civils

Ras Issa est un terminal de carburant. En avril 2025, des frappes américaines avaient déjà touché le port et ses abords. L’ONU avait alors signalé des victimes civiles, dont cinq travailleurs humanitaires blessés, et son groupe d’experts avait documenté les dommages subis par les installations. Ce bilan ne concerne pas les événements de ce dimanche.

Le carburant importé alimente les transports qui distribuent les denrées, mais aussi les générateurs et les pompes à eau. Une interruption durable du déchargement aurait donc des conséquences au-delà des quais. Dans un point économique publié en novembre, l’Unicef estimait qu’environ 18,3 millions de personnes au Yémen seraient confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë en 2026, dans un contexte de pression sur les prix alimentaires et énergétiques. Il n’est pas établi que la frappe signalée dimanche ait interrompu les livraisons.

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