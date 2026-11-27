La Bibliothèque orientale de l’USJ consacre une exposition au jésuite René Mouterde, qui a documenté les inscriptions anciennes du Liban et de la Syrie. Le vernissage aura lieu le 3 décembre à Beyrouth. Carnets, photographies et publications éclairent le travail qui permet de relire des inscriptions longtemps connues par fragments.

8

Lire l'article Stop

La Bibliothèque orientale de l’USJ consacre une exposition au jésuite René Mouterde, qui a documenté les inscriptions anciennes du Liban et de la Syrie. Le vernissage aura lieu le 3 décembre à Beyrouth. Carnets, photographies et publications éclairent le travail qui permet de relire des inscriptions longtemps connues par fragments.

Au début des années 1940, René Mouterde publie plusieurs fragments d’un tarif fiscal découvert dans le centre de Beyrouth. Des décennies plus tard, la préparation du catalogue des inscriptions grecques et latines du Musée national de Beyrouth permet de retrouver ce texte et d’en identifier d’autres fragments. Le dossier, étudié par le laboratoire HiSoMA, montre comment une première publication peut servir de point de départ à un nouveau travail sur les collections.

Le 3 décembre 2026, la Bibliothèque orientale de l’Université Saint-Joseph ouvre à Beyrouth une exposition consacrée à ce jésuite né en 1880 et mort en 1961. Sous le titre « René Mouterde : regards sur le Liban et la Syrie », elle réunit une sélection de photographies, de carnets de terrain et de publications dans trois vitrines. La conférence inaugurale, à 18 h, précède le vernissage à Achrafieh.

Ce qu’un carnet permet de retrouver

Mouterde a enseigné l’histoire et l’archéologie à l’USJ. Il a aussi dirigé la Bibliothèque orientale et les Mélanges de l’Université Saint-Joseph. Son principal chantier scientifique a été l’édition des premiers tomes des Inscriptions grecques et latines de la Syrie, publiés entre 1929 et 1959. Dans le titre du corpus, la Syrie désigne un territoire de l’Antiquité. Le programme couvre des sites situés aujourd’hui au Liban, en Syrie et en Jordanie.

Les carnets, les clichés et les textes imprimés remplissent des fonctions différentes. Un relevé conserve l’ordre des lettres qu’un chercheur a cru voir. Une photographie permet de revenir à la surface de la pierre. L’édition imprimée propose une lecture que d’autres peuvent confronter à ces documents ou aux pièces conservées au musée. Dans le cas du tarif de Beyrouth, le catalogue n’a pas seulement repris l’ancienne publication : l’examen des collections a permis de rattacher des fragments supplémentaires au même texte.

Un fonds réparti entre Beyrouth et Lyon

La Bibliothèque orientale conserve une partie du fonds Mouterde. L’autre est à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, à Lyon. Les deux institutions travaillent à identifier et documenter cet ensemble. Les trois commissaires scientifiques, Julien Aliquot, Pierre-Louis Gatier et Jean-Baptiste Yon, sont chercheurs au CNRS et membres de l’équipe qui poursuit le corpus. À Lyon, HiSoMA pilote aujourd’hui le programme ; à Beyrouth, l’Institut français du Proche-Orient en publie les volumes.

L’exposition s’inscrit dans le programme du Musée de la photographie jésuite. La photothèque de la Bibliothèque orientale conserve plus de 500 000 clichés, tous fonds confondus. Elle a déjà présenté une sélection plus large du patrimoine photographié au Liban entre 1864 et 1970, à Paris puis à Marseille. L’exposition de décembre se concentre, elle, sur les documents de travail d’un chercheur et sur ce qu’ils apportent à l’étude des inscriptions.

En pratique : conférence et vernissage jeudi 3 décembre 2026 à 18 h, Bibliothèque orientale de l’USJ, rue de l’Université Saint-Joseph, Achrafieh, Beyrouth.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews