Bachar Mar-Khalifé, Maritta Hallani et le groupe palestinien Sol ont choisi trois chansons différentes de Fairouz. Leurs interprétations racontent comment ce répertoire change de voix et de lieu.

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Bachar Mar-Khalifé, Maritta Hallani et le groupe palestinien Sol ont choisi trois chansons différentes de Fairouz. Leurs interprétations racontent comment ce répertoire change de voix et de lieu.

Un piano dans une maison de famille, un hommage à Beyrouth publié en 2020, un ensemble palestinien reprenant une chanson sur Jérusalem : ces trois enregistrements ne cherchent pas à reproduire la voix de Fairouz. Chacun choisit une chanson et en redistribue les rôles. Dans un cas, la ville tient dans le dialogue d’un pianiste avec sa propre voix. Dans un autre, une chanteuse reprend un air passé du concerto à la chanson arabe. Dans le troisième, un groupe se réapproprie une adresse chantée à Jérusalem.

« Ya Hawa Beirut », le choix de Bachar Mar-Khalifé

Le Franco-Libanais a placé sa reprise de Ya Hawa Beirut à la fin de son album On/Off, paru en octobre 2020. Ses crédits rattachent le morceau à Assi et Mansour Rahbani et le présentent explicitement comme une reprise de Fairouz. L’enregistrement de l’album s’est fait dans la maison familiale au Liban, loin d’un studio parisien. Dans la version vidéo diffusée sur son canal officiel, tournée à Jaj en décembre 2019, le cadre domestique fait partie de la lecture du morceau : le piano n’est pas un décor et l’arrangement ne cherche pas l’ampleur d’un orchestre.

« Li Beirut », un autre chemin jusqu’à la ville

La chanteuse libanaise Maritta Hallani a publié sur son propre canal une interprétation de Li Beirut en 2020, identifiée comme une reprise de Fairouz. Le titre, passé au répertoire de la chanteuse pendant la guerre civile, suit un trajet différent de Ya Hawa Beirut. Sa mélodie reprend le mouvement lent du Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. L’air est passé du concerto de guitare à une adresse en arabe à Beyrouth, avant d’être repris par une nouvelle génération de chanteurs. Les deux titres se répondent, mais ne partagent ni la même mélodie ni la même histoire.

« Zahrat al-Madaen », Jérusalem chantée par le groupe Sol

Le groupe palestinien Sol a repris Zahrat al-Madaen dans une vidéo diffusée en décembre 2019 par la chaîne qui en a publié l’interprétation. La chanson de Fairouz, issue du répertoire des frères Rahbani et associée à l’après-1967, met dans un même chant les lieux saints musulmans et chrétiens de Jérusalem. La version de Sol ne remplace pas la prière par un autre texte : elle la fait reprendre par d’autres interprètes, palestiniens cette fois.

Ces trois reprises sont des enregistrements distincts, réalisés à des dates différentes. Ce ne sont ni les titres d’un concert commun ni trois hommages publiés pour le dernier anniversaire de Fairouz.

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