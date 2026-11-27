Le président ukrainien reproche à Washington de donner la priorité au Moyen-Orient. Il affirme que des livraisons américaines de missiles de défense antiaérienne tardent, tandis que l’UE renvoie à décembre ses discussions sur une aide supplémentaire.

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Le président ukrainien reproche à Washington de donner la priorité au Moyen-Orient. Il affirme que des livraisons américaines de missiles de défense antiaérienne tardent, tandis que l’UE renvoie à décembre ses discussions sur une aide supplémentaire.

Volodymyr Zelensky a demandé aux États-Unis d’accentuer la pression sur la Russie dans un entretien diffusé vendredi 27 novembre. Le président ukrainien met en cause l’attitude de Washington dans les pourparlers et dit que la priorité donnée au Moyen-Orient se répercute sur l’aide américaine à l’Ukraine. La déclaration ne s’accompagne pas de l’annonce d’une nouvelle sanction américaine ou d’une modification du calendrier des négociations.

Kyiv conteste la posture de médiateur de Washington

Zelensky a jugé « étrange » que Donald Trump présente Vladimir Poutine comme un ami après leur rencontre en Chine. Il estime que la neutralité affichée par les États-Unis dans leur médiation ne fait pas assez de différence entre le pays qui a lancé l’invasion et celui qui la subit. Il appelle Washington à utiliser son poids pour obtenir des concessions de Moscou.

Les livraisons de défense antiaérienne au cœur du désaccord

Le président ukrainien a aussi affirmé que les livraisons américaines de missiles Patriot tardaient alors que l’Ukraine manque d’intercepteurs contre les missiles balistiques. Selon lui, Washington consacre davantage d’attention au Moyen-Orient. Il n’a pas chiffré les livraisons en retard et aucun nouveau calendrier du Pentagone n’a été annoncé en réponse à cet entretien.

La veille, Zelensky avait annoncé que Kyiv travaillait avec ses partenaires à des aides supplémentaires pour protéger ses infrastructures. Il avait aussi dit que, selon les informations à sa disposition, la Russie préparait une nouvelle frappe d’ampleur. Cette mise en garde ne constituait pas l’annonce d’une attaque déjà survenue.

L’Europe renvoie à décembre les discussions sur une aide supplémentaire

À Bruxelles, le président du Conseil européen, António Costa, a déclaré que 24 États soutenaient le projet de financement supplémentaire pour 2027, dont la Bulgarie pour le seul volet non militaire. La proposition de la Commission peut atteindre 45 milliards d’euros. Les dirigeants doivent revenir sur le dossier en décembre : ce soutien politique ne vaut ni adoption du prêt ni calendrier de versement.

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