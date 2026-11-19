Fall for Print revient au Beirut Art Center du 20 au 22 novembre. Le salon réunit éditeurs, artistes et imprimeurs autour du livre, des zines et des archives. Une publication photographique avec Wide Open Newspapers accompagne cette deuxième édition, organisée à Jisr el-Wati par Myriam Atallah et Joseph Kesrouani ensemble.

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Le livre d’artiste à Beyrouth a rendez-vous avec ses lecteurs du vendredi 20 au dimanche 22 novembre. Le Beirut Art Center annonce la deuxième édition de Fall for Print, consacrée à l’édition indépendante et aux pratiques artistiques de l’imprimé. L’événement se déroule à Jisr el-Wati, dans les locaux du centre, et non au salon généraliste du livre.

Livres, petits magazines autoédités ou « zines », estampes, catalogues et documents d’archives composent le champ de cette rencontre. La présence des imprimeurs et des ateliers place aussi la fabrication au cœur du programme. Il ne s’agit pas seulement d’exposer des ouvrages terminés : les pratiques de publication font elles-mêmes partie du sujet du salon.

Le livre d’artiste à Beyrouth, entre éditeurs et ateliers

La maison Kaph Books confirme sa participation et les dates du 20 au 22 novembre sur son propre calendrier. Son annonce présente un rendez-vous ouvert aux petites maisons d’édition, aux ateliers d’impression, aux collectifs de risographie et aux initiatives menées par des artistes. Les publications institutionnelles et les collections de documents imprimés y ont également leur place.

La liste publiée par le Beirut Art Center comprend notamment la Fondation arabe pour l’image, Dar Onboz, Samandal Comics, Waraq, Journal Safar et Kaph Books. Elle réunit ainsi plusieurs activités du livre : photographie, bande dessinée, graphisme, édition et impression. La manifestation est organisée par Myriam Atallah et Joseph Kesrouani.

Un journal photographique avec Wide Open Newspapers

Cette deuxième édition annonce une publication réalisée avec Wide Open Newspapers. Des photographes établis au Liban ont contribué à ce journal composé uniquement d’images. Le projet porte sur les transformations d’une photographie lorsqu’elle passe de sa circulation numérique à l’impression.

Le dispositif associe photographies argentiques et numériques, images retrouvées, archives et manipulations photographiques. Le programme prévoit également des discussions, des présentations, des lancements de livres et des performances. Ces rendez-vous accompagnent le salon ; ils ne constituent pas encore un bilan de rencontres réalisées.

Trois jours à Jisr el-Wati

Le lieu annoncé est le Beirut Art Center, bâtiment Safe, rue 93, zone 66 Adlieh, à Jisr el-Wati, près de la Corniche an-Nahr. Les dates concordent entre le centre et Kaph Books. En revanche, les plages horaires publiées dans les différents agendas ne sont pas uniformes. Pour préparer une visite, le programme actualisé du centre doit donc primer sur les horaires repris par les listes d’événements.

Le salon doit ouvrir vendredi 20 novembre. Au jeudi soir, les annonces consultées ne permettent pas encore de décrire la fréquentation, les ventes ou la tenue effective des rendez-vous prévus pendant le week-end.

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