Les cyclamens peuvent confier leurs graines aux fourmis. Ce mécanisme discret concerne un genre botanique représenté dans la flore libanaise. Il faut toutefois distinguer les observations générales des données propres à chaque espèce. Cyclamen persicum, indigène au Liban, produit des graines attirantes pour ces insectes. Le transport est détaillé chez Cyclamen coum. Tubercule souterrain, capsule mûre et graines collantes : derrière les fleurs familières, une autre histoire se joue au ras du sol, sans mesure locale de distance disponible.

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Le saviez-vous ? Les cyclamens peuvent confier leurs graines aux fourmis. Ce mode de dispersion, décrit pour le genre botanique, donne un autre regard sur des plantes présentes dans la flore du Liban. Chez Cyclamen persicum, une espèce indigène du pays, les graines sucrées et collantes attirent ces insectes.

Les cyclamens et leurs graines voyageuses

Une plante reste fixée au sol, mais ses descendants peuvent s’en éloigner. Pour les cyclamens, les fourmis participent à ce déplacement. Elles ne viennent pas admirer les fleurs : les graines présentent une enveloppe qui les attire. Leur transport peut ainsi déplacer la future plante avant même sa germination.

La fiche botanique de l’université d’État de Caroline du Nord décrit cette dispersion à l’échelle du genre Cyclamen. Elle indique que les fruits sont des capsules contenant des graines collantes et sucrées. À maturité, ces capsules s’ouvrent et rendent les graines accessibles.

La Royal Horticultural Society détaille le mécanisme chez Cyclamen coum. Les fourmis emportent les graines loin du pied d’origine, attirées par leur revêtement collant. Elles consomment ce revêtement, mais délaissent la graine elle-même. D’autres petits animaux, notamment les cloportes, peuvent aussi intervenir. Le déplacement n’exige donc ni aile ni fruit emporté par un oiseau.

Une espèce bien présente au Liban

Il faut distinguer ce mécanisme général des informations établies pour chaque espèce. Cyclamen persicum, souvent appelé cyclamen de Perse, appartient à la flore indigène du Liban. Les Jardins botaniques royaux de Kew situent son aire naturelle de l’Algérie à la Méditerranée orientale, avec une présence dans l’ensemble botanique Liban-Syrie. Ce n’est donc pas seulement une plante de fleuriste importée.

Pour cette espèce précise, la fiche universitaire décrit une capsule à cinq compartiments, contenant entre cinq et quarante graines. Elle signale que ces graines attirent les fourmis. Cela ne constitue toutefois pas une mesure de leur transport dans les populations libanaises. Les documents consultés ne permettent ni de donner une distance parcourue au Liban, ni de nommer les fourmis qui y assurent ce rôle.

Le fait surprenant reste bien établi : chez les cyclamens, une interaction avec de minuscules animaux participe à la dispersion. Mais toutes les particularités observées chez C. coum ne doivent pas être attribuées automatiquement à C. persicum.

La fleur visible, le tubercule caché

Les pétales relevés sont la partie la plus reconnaissable du cyclamen. Sous terre, un tubercule permet à la plante de traverser une période défavorable. C’est ce qui en fait une géophyte : une plante dont l’organe de réserve se trouve dans le sol.

Une présentation botanique de l’université Macquarie rappelle l’importance de cette réserve face aux étés méditerranéens chauds et secs. Le feuillage peut disparaître alors que le tubercule demeure vivant. Quand les conditions redeviennent favorables, la croissance reprend. La disparition des feuilles ne signifie donc pas nécessairement la mort de la plante.

Le cyclamen en pot et son parent sauvage ne doivent pas non plus être confondus. Les plantes commercialisées comprennent des formes horticoles issues de C. persicum. Une photographie de pot fleuri peut illustrer cette parenté, mais elle ne documente pas une population sauvage libanaise. Ici, l’image montre une plante cultivée en Caroline du Nord.

Enfin, transporter une graine n’est pas polliniser une fleur. La pollinisation concerne le transfert du pollen, avant la formation des graines. Les fourmis décrites ici interviennent plus tard, lorsque le fruit mûr libère son contenu.

Photo d’illustration : Cyclamen persicum cultivé en pot, comté de Cabarrus, Caroline du Nord. Hope Duckworth, via NC State Extension, licence CC BY 4.0. Mise en page de couverture Libnanews.

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