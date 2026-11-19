En France, Santé publique France estime les hospitalisations évitées par la vaccination antigrippale chez les seniors. Publiée le 19 novembre, cette étude porte sur trois saisons hivernales. Son calcul combine données hospitalières, couverture vaccinale et efficacité. Il comporte des limites, sans mesurer une protection individuelle certaine ni la situation libanaise.

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La vaccination contre la grippe aurait évité en moyenne 9 073 hospitalisations par saison chez les personnes de 65 ans et plus en France. Santé publique France publie cette estimation le 19 novembre, pour les hivers 2023-2024 à 2025-2026. L’intervalle de confiance à 95 % va de 7 797 à 10 312.

Vaccination contre la grippe : une estimation collective

Le calcul combine les hospitalisations enregistrées, la couverture vaccinale et l’efficacité mesurée contre les infections symptomatiques diagnostiquées en laboratoire de ville. Il ne constitue donc pas un décompte individuel de patients dont l’hospitalisation aurait certainement été empêchée.

L’étude estime les admissions évitées à 8 315 en 2023-2024, 11 732 en 2024-2025 et 7 145 en 2025-2026. Les données hospitalières de cette dernière saison restent préliminaires.

Des limites qui peuvent sous-estimer le bénéfice

L’efficacité contre une infection symptomatique ne mesure pas exactement la protection contre une hospitalisation. Le calcul exclut aussi la protection indirecte et certaines complications non codées comme grippe. Les auteurs indiquent que ces limites peuvent sous-estimer le bénéfice vaccinal.

Ces résultats concernent les seniors en France, pas l’ensemble des âges ni le Liban. Des travaux doivent encore évaluer les décès évités et le bénéfice supplémentaire des vaccins améliorés.

Photo d’illustration générique, sans vaccin identifié ni localisation française attestée. Karolina Kaboompics / Pexels. Composition Libnanews.

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