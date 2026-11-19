En Égypte, une réunion à Marsa Alam prolonge les discussions sur la régularisation des chercheurs d’or artisanaux. Des parlementaires décrivent des contrats sous Mostaqbal Misr et des démarches concernant les détenus. Mais les modalités, permis, revenus et décisions judiciaires restent à documenter avant de parler d’un dispositif pleinement opérationnel aujourd’hui.

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En Égypte, les discussions sur la régularisation des chercheurs d’or artisanaux ont franchi une nouvelle étape à Marsa Alam. Une réunion organisée le 16 novembre a rassemblé des représentants de Mostaqbal Misr et de l’Union des tribus et des familles égyptiennes. L’objectif annoncé est d’intégrer les travailleurs non autorisés dans un cadre officiel. Les déclarations disponibles décrivent cependant encore des arrangements à préciser, et non un dispositif intégralement entré en vigueur.

Une réunion de suivi dans la région de la mer Rouge

Le rendez-vous de Marsa Alam prolonge les échanges engagés au Caire la semaine précédente, selon les comptes rendus égyptiens. Le sénateur Fayez Abou Harb, Ahmed Raslan, responsable de l’Union des tribus, ainsi que le parlementaire Moustapha Bakri figurent parmi les participants annoncés.

Les discussions portent sur les « dahaba », nom donné aux travailleurs de la prospection aurifère artisanale. Les organisateurs présentent la régularisation comme un moyen de protéger leurs revenus tout en préservant les ressources de l’État. La réunion devait examiner les étapes suivantes et l’élargissement de l’initiative aux personnes concernées.

Ce calendrier apporte une précision importante : il s’agit d’un suivi de négociations, pas de l’annonce documentée d’une remise générale de permis. Les comptes rendus ne fournissent pas de liste complète des sites attribués, de contrats signés ou de travailleurs déjà régularisés.

Mostaqbal Misr au centre du montage proposé

Dans un entretien publié le 14 novembre, la députée d’Assouan Mona Chaker décrit un mécanisme de contrats d’attribution de travaux. Selon elle, les prospecteurs exerceraient dans une organisation placée sous Mostaqbal Misr, afin que l’État et les travailleurs reçoivent chacun une part de l’or extrait.

La députée défend la conformité de cette orientation au cadre institutionnel égyptien. Elle souligne surtout que l’accord est préliminaire et que les modalités pratiques doivent encore être achevées. Son appréciation politique ne constitue pas, à elle seule, un texte d’application ni un contrat opposable.

Fayez Abou Harb évoque, de son côté, la création d’une société sous l’égide de Mostaqbal Misr. Il lui attribue un rôle dans l’organisation des travaux et des procédures d’autorisation. Ces annonces convergent sur l’intermédiaire envisagé. Elles ne suffisent pas à confirmer l’immatriculation d’une nouvelle société ni son démarrage opérationnel.

Des libérations annoncées comme un objectif

Le sort des personnes détenues pour des affaires de prospection constitue un autre volet des discussions. Mona Chaker affirme que les arrangements envisagés concernent aussi des personnes déjà condamnées. Elle distingue toutefois ces dossiers d’autres infractions, notamment liées aux stupéfiants ou à des accidents dans les zones minières.

Fayez Abou Harb parle également d’exclusions concernant les affaires de meurtre ou de drogue. Les formulations des responsables ne donnent pas une liste nominative, un nombre de bénéficiaires ou des décisions judiciaires exécutées. Il serait donc inexact de transformer leurs déclarations en bilan de détenus déjà libérés.

Le professeur de droit constitutionnel et ancien député Abdallah al-Maghazi rappelle, dans des propos rapportés le 15 novembre, que les situations pénales relèvent des autorités judiciaires. Une entente entre représentants politiques et tribaux ne règle pas automatiquement chaque dossier individuel. Cette distinction reste essentielle pour les familles qui attendent une décision concrète.

L’objectif sécuritaire mis en avant

Lors d’une intervention télévisée du 17 novembre, le conseiller du Collège des commandants et d’état-major Oussama Kabir défend le projet au nom de la protection des ressources. Selon lui, l’encadrement du travail dans le Sud-Est doit limiter la contrebande et combiner sécurité et développement.

Il présente également la régularisation comme une possibilité d’emploi pour les populations du Sud. Il s’agit des objectifs avancés par un partisan de l’initiative, et non d’une mesure de ses résultats. Aucun bilan vérifiable des recettes supplémentaires ou des emplois créés n’accompagne ces déclarations.

Pour les prospecteurs, les questions concrètes restent celles du contrat, du lieu de travail et des conditions de vente. Une orientation favorable à leur intégration ne précise pas encore comment seront répartis les revenus ou réglés les désaccords entre intervenants.

Les modalités qui restent à documenter

Les publications examinées ne permettent pas de vérifier le capital de la société annoncée, sa structure de propriété ou un barème d’achat de l’or. Elles ne fournissent pas davantage un cahier des charges complet permettant de comparer la future organisation aux activités déjà encadrées dans le secteur.

La suite du dossier dépendra donc d’éléments vérifiables : actes constitutifs, périmètres autorisés, contrats proposés et décisions concernant les détenus. À ce stade, les réunions et les déclarations attestent une démarche de régularisation. Elles ne démontrent pas encore que toutes ses composantes fonctionnent sur le terrain.

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