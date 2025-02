Qui est Tarek Mitri, nouveau vice-premier ministre ?

- Advertisement -

Tarek Mitri est né le 16 septembre 1950 à Tripoli, au Liban. Il a obtenu un doctorat en science politique de l’Université Paris X.

Carrière académique et professionnelle

Mitri a enseigné dans plusieurs universités, notamment l’Université Saint-Joseph, l’Université de Balamand, l’Université de Genève, la Vrije Universiteit Amsterdam, l’Université Harvard et l’Université américaine de Beyrouth. Il a également occupé le poste de directeur de l’Institut Issam Fares pour les politiques publiques et les affaires internationales à l’Université américaine de Beyrouth de 2014 à 2019. Actuellement, il est président de l’Université Saint-Georges de Beyrouth.

Engagements publics et diplomatiques

Entre 2005 et 2011, Mitri a servi dans quatre gouvernements libanais successifs en tant que ministre de l’Environnement, de la Réforme administrative, de la Culture, de l’Information et, par intérim, des Affaires étrangères. De 2012 à 2014, il a été le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye. Il a également travaillé au Conseil œcuménique des Églises à Genève, se concentrant sur les relations interreligieuses et le dialogue interculturel.

Nomination au poste de vice-Premier ministre

En janvier 2025, Tarek Mitri a été nommé vice-Premier ministre du Liban dans le nouveau gouvernement dirigé par Nawaf Salam.

Vie personnelle

Mitri est reconnu pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux et de la liberté d’expression. Il a publié plusieurs ouvrages et articles sur les questions arabes contemporaines, la religion et la politique, ainsi que sur le dialogue interreligieux et interculturel.