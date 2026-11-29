La Sûreté générale a inauguré ses premiers bâtiments à Damour. Les recrues avaient jusqu’ici suivi deux cycles de formation à Aramoun.

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La Sûreté générale libanaise a inauguré vendredi 27 novembre son institut de formation à Damour. Le directeur général, Hassan Choucair, a présenté l’ouverture comme une première étape. La mise en service des premiers bâtiments ne signifie pas que l’ensemble du site peut déjà accueillir la formation des nouvelles recrues.

L’établissement porte le nom du général Joseph Aoun. Sa mission est de former les agents de la Sûreté générale tout au long de leur carrière, dans des domaines que son directeur rattache aux sciences de la sécurité et aux technologies. Les autorités ont annoncé l’ouverture de deux bâtiments lors de la cérémonie, organisée en présence des représentants du Japon, du Danemark et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le directeur a également remercié les États-Unis pour leur soutien. La municipalité de Damour a mis à disposition le terrain.

Pourquoi les recrues ont été formées à Aramoun

Dans sa revue de novembre, la Sûreté générale donnait un exemple concret de ce qui manquait à Damour. L’institut ne pouvait pas encore accueillir deux formations de recrues. Les futurs inspecteurs ont suivi leur cycle spécialisé à l’institut des Forces de sécurité intérieure à Aramoun ; un autre cycle, destiné à un groupe plus important, a utilisé un camp de l’armée, également à Aramoun. Les deux institutions ont donc assuré l’accueil des cours, la Sûreté générale gardant sa responsabilité dans la formation de ses personnels.

Cette distinction compte pour comprendre l’inauguration. Le nouveau site donne à l’administration des locaux propres pour développer son offre. En revanche, ni l’ouverture ni le discours de vendredi ne permettent de conclure au transfert immédiat de tous les cours. La revue de la Sûreté générale, parue avant la cérémonie, évoquait plusieurs bâtiments supplémentaires nécessaires à la formation initiale et professionnelle.

Une école interne, pas un nouveau guichet

L’institut doit servir les agents, et non recevoir les demandes de titres ou élargir les horaires des guichets de la Sûreté générale. Il ne faut pas le confondre avec le centre territorial de Damour, qui figure déjà dans l’annuaire de l’administration. Les documents publics consultés ne donnent pas de date pour le transfert des premières promotions depuis Aramoun, de capacité annuelle d’accueil ni de calendrier de livraison complet.

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