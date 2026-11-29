Les autorités provinciales de l’Hormozgan disent que deux des trois occupants du bateau ont été secourus. L’armée iranienne attribue l’incident à un drone américain, sans confirmation indépendante.

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Un pêcheur est porté disparu dimanche 29 novembre après un incident qui a touché un bateau de pêche au large de Sirik, dans le sud de l’Iran. Deux des trois personnes à bord ont été secourues et transportées à l’hôpital, selon les autorités de la province de l’Hormozgan. L’armée iranienne accuse un drone américain d’avoir frappé l’embarcation. Cette attribution n’a pas été confirmée indépendamment.

Deux rescapés hospitalisés, les recherches se poursuivent

Le vice-gouverneur de l’Hormozgan chargé des affaires politiques, de la sécurité et des affaires sociales a indiqué que l’embarcation appartenait à un habitant de Sirik et que les recherches se poursuivaient pour retrouver l’un des trois occupants. Il a confirmé que les deux autres avaient été conduits à l’hôpital de Sirik. La gravité de leurs blessures n’a pas été précisée dans les informations rendues publiques.

Dans un communiqué distinct, le service de presse de l’armée iranienne a situé l’incident vers 3 h 30, heure locale, et a identifié la personne recherchée comme le propriétaire du bateau. Le commandement américain n’avait pas confirmé l’incident au moment de la publication. L’annonce provinciale sur le sauvetage et l’attribution de la frappe par l’armée iranienne ne répondent pas à la même question : la première établit ce que les autorités locales rapportent sur les occupants, la seconde reste la version de Téhéran sur l’origine du tir.

Une embarcation de pêche, pas un navire de commerce

Le cas de Sirik est distinct des incidents de navigation commerciale signalés ces derniers jours dans le détroit d’Ormuz et ses approches. Les autorités iraniennes décrivent le bateau comme une embarcation de pêche locale. Aucun élément public ne le relie à un transport de pétrole ni à une opération de contrôle des cargos.

Le conflit a fortement réduit le trafic pétrolier dans la région. Selon les données publiées en novembre par l’Agence américaine d’information sur l’énergie, les volumes de brut et de produits pétroliers transitant par Ormuz ont remonté de 5,1 millions de barils par jour au deuxième trimestre 2026 à 9,1 millions au troisième, contre 21,6 millions au dernier trimestre 2025. Ces chiffres mesurent le trafic pétrolier, non l’activité de pêche. À Sirik, les autorités n’avaient pas annoncé dimanche matin avoir retrouvé le troisième occupant.

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