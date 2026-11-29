La question 1 protège les décisions liées à la grossesse dans la Constitution de la Virginie. Le texte prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier, après certification du résultat.

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Les électeurs de Virginie se sont prononcés le 3 novembre en faveur d’un amendement constitutionnel qui protège le droit de prendre ses propres décisions en matière de grossesse. Le résultat provisoire donne la majorité au oui. L’amendement n’est pas encore en vigueur : le département des élections fixe son application au 1er janvier 2027, sous réserve de la certification du résultat.

Une protection qui ne se limite pas à l’avortement

La question 1 soumise aux électeurs couvre aussi la contraception, les soins de fertilité, les soins prénataux, l’accouchement, les soins après la naissance et la prise en charge des fausses couches. Elle prévoit de protéger les patients, les médecins et les infirmiers contre les sanctions liées aux décisions que le texte protège.

Sur l’avortement, le texte laisse à l’Assemblée générale de Virginie la possibilité de limiter l’accès au troisième trimestre. Ces restrictions ne pourront pas priver une patiente de soins lorsque sa santé est menacée ou que la grossesse n’est pas viable. Le texte ne crée donc pas un droit sans aucune limite à ce stade de la grossesse. Il fixe les limites que la législation de l’État devra respecter.

Le scrutin porte sur la Constitution de l’État

La modification s’applique à la Virginie. Elle ne modifie ni la législation fédérale ni les règles dans les États voisins. L’inscription dans la Constitution donne en revanche à ses dispositions une force que n’a pas une loi ordinaire : les futures lois de Virginie devront respecter cette protection et pourront être contestées devant les tribunaux si elles y contreviennent.

La question 1 figurait sur le bulletin du même jour que les élections au Congrès, mais le résultat du référendum obéit à sa propre procédure de validation. Le conseil électoral de l’État doit se réunir au plus tard le premier lundi de décembre, soit le 7 décembre cette année, pour établir les résultats de novembre. Le décompte définitif ne doit pas être confondu avec les chiffres diffusés pendant le dépouillement.

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