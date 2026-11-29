Le Programme alimentaire mondial a approuvé son plan 2027–2029 pour le Yémen. Le budget couvre trois ans ; les distributions dépendront des financements et de l’accès aux populations.

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Le Programme alimentaire mondial (PAM) a approuvé son plan pour le Yémen du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. Le coût retenu par son conseil d’administration en novembre s’élève à 1,413 milliard de dollars sur trois ans. Le chiffre correspond au budget des opérations prévues par le PAM, pas à des fonds déjà versés. Le plan précise comment l’agence compte distribuer l’aide selon que les familles peuvent encore acheter de la nourriture sur les marchés ou non.

Des vivres là où les marchés ne suffisent plus

Le PAM prévoit d’étendre les transferts d’argent par voie numérique dans les secteurs où les marchés fonctionnent. Cette formule permet aux bénéficiaires d’acheter eux-mêmes les produits dont ils ont besoin. Là où les commerces sont difficiles d’accès ou ne peuvent plus se ravitailler, l’aide doit prendre une autre forme. Début octobre, l’agence signalait déjà que certains sites abritant des déplacés ne pouvaient être aidés que par des distributions en nature.

Le plan inclut aussi des compléments nutritionnels à visée préventive et donne la priorité à la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée dans les zones à haut risque. Lors de sa présentation de novembre, le PAM a estimé à 3,5 millions le nombre d’enfants de moins de cinq ans et de femmes et adolescentes enceintes ou allaitantes touchés par la malnutrition aiguë, modérée ou sévère. Cette estimation décrit les besoins, pas le nombre de personnes qui recevront effectivement une aide.

Des repas scolaires et des achats qui peuvent soutenir les producteurs

Au-delà de l’urgence, le PAM veut accompagner des programmes de repas scolaires pilotés à l’échelle nationale et s’appuyant sur des produits locaux. L’objectif est de soutenir à la fois la fréquentation scolaire et les producteurs. L’agence prévoit également de travailler sur l’accès des communautés à des aliments plus nutritifs. Ces volets ne remplacent pas les distributions de secours.

À Hodeïda, l’acheminement reste un enjeu distinct du financement

Hodeïda est l’un des ports par lesquels entrent des cargaisons commerciales destinées aux marchés yéménites. Le mécanisme de vérification de l’ONU intervient sur ces importations, mais une autorisation ne dit pas si la marchandise est arrivée chez les commerçants. Même lorsque des vivres peuvent être déchargés à Aden ou ailleurs, ils ne desservent pas automatiquement les mêmes ménages : il faut encore pouvoir les transporter et les distribuer.

Le budget triennal du PAM ne se confond pas avec l’appel humanitaire de 2026, qui couvre plusieurs secteurs et organisations. Les restrictions d’accès, les marchés mal approvisionnés et les fonds effectivement reçus détermineront l’ampleur des distributions au démarrage du programme en janvier. L’approbation du plan n’annonce ni un financement intégral ni la réouverture d’une zone aux humanitaires.

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