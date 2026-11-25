La Société libanaise d’oncologie médicale et AstraZeneca tiendront un stand d’information au Marathon de Beyrouth, dimanche 29 novembre. Dans leur communiqué du 25 novembre, elles appellent les personnes à haut risque de cancer du poumon à discuter du dépistage avec un professionnel de santé. Aucun examen sur place n’est annoncé.

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Communiqué de la Société libanaise d’oncologie médicale et d’AstraZeneca, Beyrouth, 25 novembre 2026.

La Société libanaise d’oncologie médicale et AstraZeneca tiendront un stand d’information au Marathon de Beyrouth, dimanche 29 novembre. Dans leur communiqué du 25 novembre, elles appellent les personnes à haut risque de cancer du poumon à discuter du dépistage avec un professionnel de santé. Aucun examen sur place n’est annoncé.

Détecter la maladie avant qu’elle ne se propage

Le Dr Roger Khater, président de la Société libanaise d’oncologie médicale (LSMO), rappelle que le cancer du poumon est souvent diagnostiqué à un stade avancé, lorsque les possibilités de traitement sont plus limitées. La campagne invite les personnes à haut risque à consulter un professionnel pour déterminer si un scanner thoracique à faible dose est indiqué.

Le Dr Khater rappelle que le tabagisme n’est pas le seul facteur de risque. Il cite également le tabagisme passif, la pollution de l’air extérieur et intérieur, l’exposition aux gaz d’échappement des moteurs diesel et certaines maladies pulmonaires chroniques. Le dépistage chez une personne sans symptômes ne se confond pas avec l’évaluation médicale de symptômes.

Un stand d’information au Marathon de Beyrouth

Dimanche 29 novembre, la LSMO et AstraZeneca accueilleront les coureurs et le grand public à leur stand commun au Village du marathon. Des brochures y seront distribuées. Le Dr Roger Khater et d’autres oncologues participeront à l’action de sensibilisation. Les partenaires annoncent également une équipe d’environ 100 coureurs aux couleurs de la campagne.

Agnar Aboujaoude, directrice d’AstraZeneca au Liban, indique que l’entreprise entend travailler avec les professionnels de santé et les sociétés médicales pour informer le public, agir sur les facteurs de risque modifiables et améliorer la détection précoce.

Le cancer du poumon au Liban

L’Observatoire mondial du cancer du Centre international de recherche sur le cancer estime à 1 523 le nombre de décès dus au cancer du poumon au Liban en 2024.

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