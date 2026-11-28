Casques, gilets et moyens de transmission font partie des besoins documentés. Le droit humanitaire protège les journalistes, qu’ils portent ou non un marquage.

Lire l'article Stop

Un casque, un gilet et de quoi transmettre les images : pour les journalistes qui couvrent Gaza, la protection et les moyens de travailler posent deux problèmes distincts. La Fédération internationale des journalistes (FIJ) rappelle aux rédactions leur responsabilité dans la fourniture de matériel de sécurité. Les organisations de défense de la presse demandent aussi la possibilité de faire entrer de quoi documenter les événements.

Le matériel qui protège et celui qui permet de publier

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a demandé que les autorités israéliennes autorisent le passage de casques et de gilets de protection, mais aussi de chargeurs, d’ordinateurs portables et de cartes eSIM. La demande remonte à 2024. Elle distingue la protection physique de la capacité à transmettre, quand réunir des images et les faire parvenir à une rédaction sont deux tâches différentes. Cette lettre ne constitue pas un inventaire des équipements aujourd’hui disponibles à Gaza.

Dans son suivi mis à jour le 4 novembre 2026, la FIJ rappelle que les équipes locales doivent disposer d’équipements professionnels adaptés et demande aux employeurs de les fournir. Elle recensait alors au moins 200 journalistes et autres travailleurs des médias palestiniens tués pendant la guerre à Gaza. Il s’agit du décompte de cette fédération, qui inclut plusieurs métiers des médias.

Le marquage « Presse » ne crée pas le statut civil

Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle que les journalistes sont protégés comme civils tant qu’ils ne participent pas directement aux hostilités. Cette protection ne dépend ni du port d’un gilet marqué « Presse », ni d’un enregistrement auprès du CICR. Un casque n’est pas une garantie contre une frappe et son absence ne retire aucun droit au journaliste.

Le CPJ a également consigné dans sa documentation arrêtée fin avril 2026 des témoignages et des faits expliquant pourquoi certains journalistes craignent que le marquage « Presse » puisse les exposer. Ce constat rapporte un risque perçu sur le terrain : il ne suffit pas à établir l’intention derrière chaque frappe. L’accès au matériel, les responsabilités des employeurs et la protection due aux journalistes par les parties au conflit restent trois questions distinctes.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews