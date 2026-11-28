Sur les versants du Mont-Liban, les fleurs de l’orchis de Galilée imitent l’odeur d’une abeille femelle. Deux saisons d’observation ont montré à quel point cette stratégie dépend de visites rares.

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Sur les versants du Mont-Liban, les fleurs de l’orchis de Galilée imitent l’odeur d’une abeille femelle. Deux saisons d’observation ont montré à quel point cette stratégie dépend de visites rares.

Le mâle s’approche de la fleur, se pose et repart parfois avec de petites masses de pollen collées à la tête. Il ne vient pas chercher du nectar : l’orchis de Galilée, Orchis galilaea, n’en produit pas. Son parfum musqué imite un signal d’accouplement de la femelle d’une abeille sauvage, Lasioglossum marginatum. Si l’insecte visite ensuite une autre orchidée, il peut y déposer ce pollen.

Neuf prélèvements de pollen observés sur 68 visites

Des chercheurs de l’Université Saint-Joseph, de la Lebanese American University, de l’Université américaine de Beyrouth et de l’Université de Worcester ont étudié treize populations, pour la plupart sur le versant occidental du Mont-Liban. Leurs observations ont porté sur deux saisons de terrain, en 2011 et 2012, dans des garrigues, des bois de chênes et des peuplements mixtes de chênes et de pins.

En 75 heures de vidéo, l’équipe a compté 117 approches et 68 visites. Neuf visites seulement se sont soldées par des masses de pollen fixées sur l’insecte ; les images ne montrent pas neuf fécondations. Les seuls pollinisateurs observés étaient des mâles de la même espèce d’abeille. Les contacts duraient en moyenne quatorze secondes par fleur.

Ce que montre le test sous filet

Les chercheurs ont comparé des fleurs laissées à l’air libre, d’autres protégées par un filet pour écarter les insectes et un troisième groupe pollinisé à la main avec du pollen d’un autre plant. Près de 29 % des fleurs laissées à l’air libre ont donné un fruit, contre 89 % de celles pollinisées à la main. Sous filet sans intervention, une seule plante sur 36 a porté des fruits. L’équipe n’a pas interprété cette exception comme une preuve d’autofécondation.

Ces proportions décrivent l’expérience, pas un taux applicable à toutes les orchidées du Liban. Dans les populations observées, la formation de fruits augmentait là où les mâles étaient plus nombreux, sans différence nette entre les trois types de milieu étudiés. Protéger la plante suppose donc de conserver aussi des habitats où son pollinisateur peut se maintenir.

Fleurs d’Orchis galilaea photographiées au mont Carmel en 2006 : Gideon Pisanty (Gidip) / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Recadrage et habillage Libnanews.

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