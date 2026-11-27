La commission mixte paritaire a échoué le 26 novembre. Le projet de budget social pour 2027 revient à l’Assemblée nationale, sans compromis sur les dispositions encore en discussion.

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La commission mixte paritaire a échoué le 26 novembre. Le projet de budget social pour 2027 revient à l’Assemblée nationale, sans compromis sur les dispositions encore en discussion.

Députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire jeudi 26 novembre n’ont pas réussi à élaborer un texte commun sur le financement de la Sécurité sociale pour 2027. Le constat de désaccord, enregistré dans les deux chambres, renvoie le projet devant l’Assemblée nationale. Il ne vaut ni rejet définitif du budget ni entrée en vigueur des mesures votées par le Sénat.

Deux premières lectures, deux résultats opposés

Le 23 octobre, les députés n’avaient pas adopté la partie consacrée aux recettes, ce qui avait entraîné le rejet du projet en première lecture. Le texte était ensuite passé au Sénat, qui en a adopté une version modifiée le 18 novembre par 201 voix contre 124. La commission mixte paritaire devait chercher un compromis sur les dispositions encore en discussion. Le constat publié jeudi atteste son échec, mais n’identifie pas les articles qui ont empêché un accord.

Des économies proposées, pas des mesures entrées en vigueur

Le projet initial du gouvernement visait un déficit de 12,7 milliards d’euros en 2027, contre 21,8 milliards prévus pour 2026. Ces montants concernent les régimes obligatoires de base et le Fonds de solidarité vieillesse. Ils correspondent à des prévisions, non au solde effectivement constaté, et l’objectif de 12,7 milliards est celui de la version initiale. Celle-ci proposait à la fois des recettes supplémentaires et des économies sur les dépenses de santé et les retraites.

Le vote sénatorial du 18 novembre ne suffit pas à transformer les mesures de cette version en règles applicables aux assurés, aux retraités ou aux employeurs. Le texte que les députés examineront à nouveau pourra encore être modifié. Le budget social est par ailleurs distinct du projet de loi de finances, qui fixe notamment les recettes et les dépenses de l’État.

Retour à l’Assemblée

Le Sénat indique que le texte a été transmis à l’Assemblée nationale pour une nouvelle lecture dès le 26 novembre. Si les deux chambres ne s’entendent toujours pas après une nouvelle lecture dans chacune d’elles, le gouvernement peut demander à l’Assemblée de statuer définitivement. Le dossier officiel confirme, à ce stade, la transmission aux députés et non l’adoption d’un texte final.

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