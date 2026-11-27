Le Parlement européen conteste le tracé arrêté par Ankara et Tripoli, demande de protéger le câble électrique entre la Grèce et Chypre et appelle à revoir certains financements. La Turquie rejette la résolution.

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Le Parlement européen conteste le tracé arrêté par Ankara et Tripoli, demande de protéger le câble électrique entre la Grèce et Chypre et appelle à revoir certains financements. La Turquie rejette la résolution.

Le Parlement européen a demandé jeudi 26 novembre, à Strasbourg, à la Turquie et aux autorités libyennes de retirer leur mémorandum de délimitation maritime de 2019. Les eurodéputés estiment que l’accord empiète sur les droits de pays tiers, en premier lieu ceux de la Grèce, et réaffirment leur soutien à Athènes et à Nicosie. Le ministère turc des Affaires étrangères a rejeté le texte le jour même. La résolution n’annule pas l’accord et ne fixe pas de frontière en mer.

Un accord signé par Tripoli, désormais approuvé dans l’Est

Le mémorandum a été signé à Istanbul le 27 novembre 2019 entre la Turquie et le gouvernement d’entente nationale alors installé à Tripoli. Il trace une limite pour le plateau continental et la zone économique exclusive entre les deux signataires. Entré en vigueur le 8 décembre selon le registre des traités de l’ONU, il a été enregistré trois jours plus tard. Cet enregistrement atteste le dépôt du texte ; il ne vaut pas décision des Nations unies sur le tracé.

La Chambre des représentants libyenne, basée dans l’Est et auparavant opposée à l’accord, l’a approuvé le 20 octobre 2026. Le vote donne à Ankara un appui politique qui dépasse le camp libyen avec lequel elle avait signé. Pour les eurodéputés, ce changement interne ne permet pas à Ankara et à Tripoli d’imposer le tracé à la Grèce ou à d’autres pays qui n’y ont pas consenti.

Les droits des îles au cœur du litige

Athènes reproche au mémorandum de passer outre la présence de ses îles, notamment la Crète. Le débat porte sur les droits d’exploration et d’exploitation en mer et sur la façon de tracer une limite lorsque plusieurs États revendiquent les mêmes espaces. Le Parlement invoque la Convention des Nations unies sur le droit de la mer : une île comme la Crète peut engendrer des zones maritimes, sans que cette règle fixe à elle seule la frontière en cas de chevauchement.

Ankara considère que le tracé convenu avec Tripoli repose sur une délimitation équitable. Le ministère turc des Affaires étrangères reproche à l’Union de prendre parti par solidarité avec ses membres alors qu’elle n’a pas compétence, selon lui, pour délimiter ces zones. La Turquie n’a pas signé la convention sur le droit de la mer ; la Libye l’a signée mais ne l’a pas ratifiée. Le Parlement rappelle que les règles du droit coutumier applicables à la délimitation ne se limitent pas aux seuls États parties à la convention.

Un câble électrique et des permis d’exploration

Le différend a des conséquences au-delà des cartes. Les députés citent les travaux préparatoires du Great Sea Interconnector, le projet de câble électrique entre la Grèce et Chypre. La résolution rappelle qu’en juillet 2024 des navires turcs, invoquant la juridiction revendiquée par Ankara, ont entravé une campagne de relevés près de l’île grecque de Kassos. Elle demande que la Commission protège le projet et que la Turquie n’interfère pas avec la pose de câbles dans les zones où les États membres exercent leurs droits.

Le Parlement vise aussi les permis de prospection, les relevés sismiques et les concessions fondés sur le mémorandum dans les zones où les revendications se chevauchent. Il demande à la Commission de contrôler que les financements européens ne soutiennent pas ces activités et, dans le cas contraire, d’envisager leur suspension ou leur réorientation sans pénaliser l’aide aux populations. Il invite le Conseil à examiner d’éventuelles mesures ciblées si les activités contestées ont lieu ou se poursuivent. Le vote de jeudi n’a adopté aucune sanction.

Un rapport demandé dans les trois mois

La résolution soutient des négociations entre la Grèce et la Libye et évoque la possibilité d’un règlement judiciaire ou arbitral si les conditions de compétence sont réunies. Elle demande à la Commission et à la cheffe de la diplomatie européenne de rendre compte sous trois mois de leurs démarches, des garanties prévues pour les fonds européens et des mesures proposées pour protéger les droits des États membres.

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