Grève des agents publics, baisse du tarif des générateurs, quatre hôpitaux du Sud à réhabiliter et prêt européen à l’Ukraine encore en discussion.

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Les agents de l’administration publique sont appelés à faire grève ce vendredi au Liban. Le prix indicatif du kilowattheure des générateurs privés baisse en novembre. Au Sud, un appel d’offres porte sur quatre hôpitaux publics. À Bruxelles, 24 États soutiennent le projet d’un nouveau prêt à l’Ukraine, mais l’Union ne l’a pas adopté.

Vendredi 27 novembre 2026, édition de 8 h, heure de Beyrouth.

Liban : les agents de l’administration appelés à la grève

La Ligue des fonctionnaires de l’administration publique appelle à cesser le travail ce vendredi dans les ministères et administrations. Elle réclame une nouvelle grille salariale, l’intégration des compléments de rémunération au traitement de base et une révision des indemnités de transport. L’appel syndical n’est pas une décision du gouvernement de fermer les guichets. La Ligue n’a pas publié de liste des services qui seront effectivement à l’arrêt.

Générateurs : 50 382 livres le kilowattheure en ville

Le ministère de l’Énergie et de l’Eau fixe à 50 382 LL le prix indicatif du kilowattheure des générateurs privés en ville pour novembre, soit 4,3 % de moins qu’en octobre. Le tarif atteint 55 420 LL dans les villes où le réseau dépasse 300 mètres et dans les villages au-dessus de 700 mètres. La part fixe est de 385 000 LL pour 5 ampères et de 685 000 LL pour 10 ampères. Le ministère exclut les suppléments pour l’entretien du générateur et pour l’usage de panneaux solaires par les abonnés.

TVA : deux échéances le lundi 30 novembre

La déclaration et le paiement de la TVA du troisième trimestre 2026, ainsi que les états et demandes de remboursement à déposer avec cette déclaration, sont attendus au plus tard lundi 30 novembre. Une décision distincte fixe au même jour la fin du délai pour bénéficier, sous conditions, d’une réduction de certaines pénalités de TVA. Elle ne dispense pas de payer la taxe due.

Sud-Liban : tirs signalés à Marjayoun et appel d’offres pour quatre hôpitaux

L’Agence nationale d’information a signalé, peu après minuit, des tirs d’artillerie israéliens dans la plaine de Marjayoun jeudi soir. La dépêche ne donne ni heure précise ni bilan. Des tirs avaient déjà été rapportés dans ce secteur la nuit précédente.

Le Conseil du développement et de la reconstruction a lancé un appel d’offres pour réhabiliter les hôpitaux publics de Tebnine, Nabatiyé, Hasbaya et Marjayoun. Les offres sont attendues le 9 décembre à midi. Le calendrier du marché prévoit 150 jours à partir du démarrage effectif, dont la date n’est pas fixée.

Yémen : la coalition saoudienne annonce de nouvelles frappes

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a affirmé avoir frappé jeudi soir 50 cibles dans les régions de Sanaa, de Hodeïda et de Saada. Elle n’a pas détaillé les sites visés. L’annonce ne permet pas de conclure que le port de Hodeïda, visé précédemment, a de nouveau été frappé. Aucun bilan de cette nouvelle série de frappes n’a été confirmé.

Ukraine : pas d’accord européen sur le nouveau prêt

Vingt-quatre États soutiennent le projet de prêt de 45 milliards d’euros à l’Ukraine pour 2027, a indiqué le président du Conseil européen António Costa à l’issue du sommet. Parmi eux, la Bulgarie ne soutient que le volet non militaire. Le texte n’est pas adopté et doit revenir à l’ordre du jour en décembre. Les dirigeants ne se sont pas non plus accordés sur le cadre budgétaire de l’Union pour 2028–2034.

Nouvelle-Zélande : le résultat définitif laisse la coalition à un siège de la majorité

La Commission électorale attribue 65 sièges sur 130 aux trois partis de la coalition sortante, alors qu’il en faut 66 pour disposer de la majorité. Le Parti de l’opportunité obtient sept élus. La publication des résultats définitifs ne règle pas la question du prochain gouvernement : aucun accord de coalition n’a été annoncé.

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