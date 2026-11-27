Le barème de novembre baisse de 4,3 % par rapport à octobre. Le ministère maintient la part fixe et rappelle quelles majorations sont interdites.

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Le ministère libanais de l’Énergie et de l’Eau a fixé à 50 382 livres le prix indicatif du kilowattheure des générateurs privés en ville pour novembre 2026. C’est 2 240 livres de moins qu’en octobre, soit une baisse de 4,3 %. Le ministère a aussi rappelé que les exploitants ne pouvaient pas facturer de supplément pour l’entretien ou pour la présence de panneaux solaires chez un abonné.

Deux prix au compteur, selon la zone

Le barème annoncé le 26 novembre prévoit un tarif de 55 420 LL par kWh dans les villes où le réseau de distribution du générateur dépasse 300 mètres et dans les villages situés à plus de 700 mètres d’altitude. Dans les deux cas, la part fixe mensuelle est de 385 000 LL pour 5 ampères et de 685 000 LL pour 10 ampères. Elle augmente de 300 000 LL par tranche supplémentaire de 5 ampères.

À consommation égale, 200 kWh en ville coûtent 448 000 LL de moins sur la seule part variable qu’au tarif d’octobre. Avec un abonnement de 10 ampères, ces 200 kWh donnent une facture théorique de 10 761 400 LL avant toute TVA légalement applicable. Au barème majoré, la même consommation et le même abonnement donnent 11 769 000 LL. La facture d’Électricité du Liban reste distincte.

Pas de supplément pour l’entretien ou le solaire

La grille de novembre retient un prix moyen de 2 536 417 LL pour 20 litres de gazole et un taux de change de référence de 89 700 LL pour un dollar. Le calcul intègre notamment le transport du carburant jusqu’au générateur, l’huile, les filtres et l’usure du matériel. Le ministère exclut donc les frais d’entretien du groupe ou du réseau ajoutés en plus du barème, ainsi que toute majoration liée à l’usage parallèle d’une installation solaire.

Le ministère rappelle également que la TVA ne peut être facturée sans enregistrement officiel de l’exploitant auprès de l’administration fiscale. Il a demandé aux exploitants de respecter l’obligation d’installer des compteurs et transmis le barème aux ministères de l’Intérieur et de l’Économie, chargés de participer aux contrôles. L’annonce ne fait pas état de sanctions déjà infligées au titre du barème de novembre.

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