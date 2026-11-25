À l’EcoHub de Hamra, à Beyrouth, les habitants déposent du papier, du plastique ou du métal triés contre des points. L’épicerie d’Ahla Fawda permet de les utiliser sur des produits essentiels. Comment fonctionne ce dispositif de quartier, que disent ses chiffres et que faut-il vérifier avant de s’y rendre ?

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À Hamra, à Beyrouth, on peut déposer du papier, du plastique ou du métal triés et recevoir des points à utiliser à l’épicerie de l’EcoHub. L’association Ahla Fawda, qui gère le lieu, a aussi réuni sur place une friperie et un espace de jeux. Le dispositif donne un débouché au tri de quartier et aide à réduire le prix de certains achats courants.

Le principe n’est ni une consigne sur une seule bouteille ni une distribution gratuite de denrées. L’EcoHub de Hamra reçoit plusieurs familles de matériaux. À son comptoir de collecte, l’Eco-Bank attribue des points en échange des matières triées. Ces points servent dans le cadre du dispositif local : ils ne sont pas de l’argent et n’ont pas vocation à être dépensés dans les commerces du quartier.

Du sac de recyclables au panier de courses

Ahla Fawda cite le papier, le plastique et le métal parmi les matières déposées. Le premier geste se fait donc chez soi : séparer les matériaux avant de les apporter plutôt que d’arriver avec un sac d’ordures mélangées. L’association ne détaille pas de barème par matériau sur sa présentation publique. Il faut vérifier auprès de l’EcoHub ce qu’il reprend, à quel moment et selon quelles conditions, notamment avant d’apporter un gros volume.

À l’épicerie du centre, appelée Dekkene, l’association indique que les points donnent accès à des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien à moitié prix. Ce mécanisme ne transforme pas chaque dépôt en panier gratuit. Il faut distinguer les points obtenus, l’argent restant à payer et les produits effectivement disponibles. La présentation du programme ne permet pas de chiffrer ce qu’un ménage pourrait économiser à partir d’un sac donné.

Ahla Fawda affiche 3 475 achats à la Dekkene dans son bilan 2025. Ce nombre désigne des achats, pas des personnes ni des familles distinctes. L’association déclare par ailleurs avoir collecté 76 725 kilos de matières recyclables cette année-là. Ce total figure dans son bilan général : on ne peut pas l’attribuer à la seule épicerie ni en déduire la valeur des remises accordées.

Une friperie et un espace de jeux dans le même centre

Le site, ouvert en juin 2023, ne se limite pas à la collecte. La friperie Souk El Khalanj, partenaire du centre, propose des vêtements d’occasion à petits prix. Son opérateur, l’entreprise sociale libanaise FabricAID, indique qu’il trie et nettoie les articles collectés avant leur remise en circulation. L’achat d’un vêtement d’occasion et le dépôt de papier ou de métal restent deux démarches différentes : l’association ne dit pas que les mêmes points s’appliquent à toutes les boutiques du site.

Il est également possible de chercher des livres et des jouets d’occasion auprès du partenaire We Deserve Better. Pour les enfants, l’association CatalyticAction et l’initiative de voisinage de l’Université américaine de Beyrouth ont participé à la création d’un espace de jeux. Le bilan de CatalyticAction montre notamment des caisses en plastique intégrées à la structure. Le réemploi y est visible, alors qu’à la collecte, le public ne voit pas nécessairement ce que devient chaque matière après son passage au comptoir.

Ce que le dispositif change, et ce qu’il ne règle pas

Au lancement, l’association présentait déjà le centre comme un lieu de collecte et d’ateliers. Le passage à une épicerie à prix réduit rend l’intérêt du dépôt plus concret : les points ont un usage immédiat pour des achats ordinaires. La friperie relève d’une autre logique de réemploi. Porter plus longtemps un vêtement évite de le détruire pour en récupérer les fibres ; il n’est pas nécessaire de fabriquer une matière neuve pour remettre la pièce en circulation.

Un centre de quartier ne remplace ni le ramassage municipal ni une filière capable de traiter tous les déchets d’une ville. Son service est plus précis : offrir aux habitants un lieu où remettre des matériaux séparés, avec une contrepartie dont les règles sont locales. Avant de se déplacer, on peut demander à Ahla Fawda quels dépôts sont acceptés et à quelles heures. L’association indique pour son accueil l’immeuble Youssef Assaf, au 180 de la rue Hamra, à Ras Beyrouth, et le numéro 01 355 211. Cette adresse est celle publiée sur sa page de contact ; il convient de confirmer l’accès au point de collecte avec l’équipe.

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