Khalifa Haftar est arrivé à Ankara le 24 novembre. La Turquie, qui avait soutenu militairement Tripoli, approfondit ses liens avec l’Est libyen sans rompre avec le gouvernement de Dbeibah.

19

Lire l'article Stop

Khalifa Haftar est arrivé à Ankara mardi 24 novembre, accueilli par le chef d’état-major turc, Selçuk Bayraktaroğlu. La visite du commandant de l’Est libyen intervient trois jours après une rencontre entre les responsables turcs et le Premier ministre basé à Tripoli, Abdelhamid Dbeibah. Ankara parle désormais aux deux camps que son intervention militaire avait opposés.

De la bataille de Tripoli à l’accueil à Ankara

En 2019, les forces de Khalifa Haftar avaient lancé une offensive contre Tripoli. La Turquie s’était engagée aux côtés du gouvernement alors installé dans la capitale. Le cessez-le-feu du 23 octobre 2020, signé à Genève sous l’égide de l’ONU, a mis un terme à cette phase de la guerre sans réunifier les institutions politiques et militaires libyennes. Six ans plus tard, le premier rendez-vous de la visite de Haftar annoncé publiquement à Ankara concernait les responsables militaires turcs.

Le rapprochement ne signifie pas qu’Ankara se détourne de Tripoli. Samedi 21 novembre à Istanbul, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et le chef du renseignement, İbrahim Kalın, ont rencontré Dbeibah. Le même jour, Fidan a rappelé l’aide militaire apportée par son pays à l’Ouest libyen et expliqué que les relations avec l’Est s’étaient rapprochées du niveau de celles entretenues avec l’Ouest. Il a présenté cette politique comme un moyen de contribuer à l’unification de la Libye.

Un accord maritime au-delà du camp qui l’a signé

Le vote du 20 octobre à la Chambre des représentants libyenne donne un autre éclairage à la visite. Cette institution, basée dans l’Est, a approuvé le mémorandum de délimitation maritime que la Turquie avait négocié en 2019 avec les autorités de Tripoli. Ankara avait conclu cet accord avec un gouvernement que le camp de Haftar combattait. Elle voit désormais une institution de l’autre camp soutenir le texte. Ce vote ne tranche pas les différends de délimitation avec les autres États de Méditerranée orientale.

Ce que la visite ne règle pas

Ces deux canaux permettent à la Turquie de défendre ses intérêts auprès de responsables qui contrôlent des institutions distinctes. Ils offrent à Haftar des interlocuteurs diplomatiques et militaires au-delà de ses partenaires habituels. Ni l’accueil à Ankara ni le maintien des liens avec Tripoli n’annoncent toutefois un accord entre Libyens sur les élections, le partage des recettes publiques ou le commandement des forces. Sur ces dossiers, le rapprochement turc change les interlocuteurs, pas encore les décisions.

Photo d’illustration : la citadelle d’Ankara. Berna / Pexels, licence Pexels. Recadrage et habillage Libnanews. Elle ne montre pas la visite.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews