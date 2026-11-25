Le FC Barcelone joue pour la première fois en Azerbaïdjan, mercredi 25 novembre. Son adversaire, le Sabah FK, dispute sa première phase de ligue après quatre tours de qualification. Le coup d’envoi est annoncé à 18 h 45 à Paris et à 19 h 45 à Beyrouth.

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Le FC Barcelone dispute mercredi 25 novembre son premier match en Azerbaïdjan. Le Sabah FK reçoit le club catalan au stade olympique de Bakou pour la cinquième journée de Ligue des champions. Fondé en 2017, le club azerbaïdjanais a dû passer quatre tours de qualification avant de pouvoir accueillir un adversaire de ce rang.

Le champion d’Azerbaïdjan est parti du premier tour

Sabah s’est installé dans l’élite azerbaïdjanaise en 2018. Il a remporté son premier championnat la saison dernière, tout en conservant la Coupe nationale. Ce doublé ne lui a pas donné de place directe dans la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club entraîné par le Lituanien Valdas Dambrauskas a successivement franchi les tours contre The New Saints, le KuPS, Aarhus et l’Hapoël Beer-Sheva.

Ses quatre premiers matchs dans la compétition illustrent l’écart entre cette qualification et le niveau de ses adversaires dans la phase de ligue. Sabah a perdu à Manchester United (4-0), à domicile contre le Borussia Dortmund (1-2) et en Norvège contre Viking (4-1). Il a aussi battu le Slavia Prague à Bakou (2-0), sa seule victoire avant de recevoir Barcelone. Les trois points acquis contre le Slavia comptent dans le classement commun, quel que soit le résultat de l’adversaire lors de ses autres rencontres.

Pourquoi Barcelone tient à ces trois points

Le Barça a pris neuf points en quatre journées. Il a battu Feyenoord, Galatasaray et Aston Villa et perdu face au Paris Saint-Germain. Dans ce format, les huit premiers accèdent directement aux huitièmes de finale. Les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place disputent des barrages. Une victoire à Bakou porterait Barcelone à douze points, sans garantir qu’il finira parmi les huit premiers. Après Sabah, il lui restera notamment à recevoir Manchester City le 8 décembre.

L’équipe de Hansi Flick s’est rendue à Bakou deux jours avant le match. Le club chiffre le déplacement à environ 3 970 kilomètres depuis Barcelone et le présente comme le plus long de son histoire en compétition européenne. Lamine Yamal ne figure pas dans le groupe annoncé : le Barça a indiqué qu’il restait en Espagne en raison d’un problème à la cheville. Il s’agit de la liste des joueurs convoqués, pas du onze de départ.

À quelle heure suivre Sabah–Barcelone ?

Le coup d’envoi est prévu mercredi à 21 h 45 à Bakou, 19 h 45 à Beyrouth et 18 h 45 à Paris et Barcelone. Le match se joue au stade olympique de Bakou. L’UEFA et le FC Barcelone proposent un suivi écrit de la rencontre sur leurs sites officiels.

Photo d’archive : le stade olympique de Bakou le 10 octobre 2015. Eminn / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recadrage et habillage Libnanews sous la même licence.

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