Le musée de l’Université Saint-Esprit de Kaslik présente des icônes et des peintures religieuses du XVIIIe au XXe siècle. L’exposition confronte les façons de représenter la naissance et les premières années du Christ. Le 1er décembre, une présentation d’histoire de l’art sera suivie d’une visite guidée du parcours.

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Le musée de l’Université Saint-Esprit de Kaslik présente jusqu’au 15 janvier une exposition consacrée à la façon dont les artistes ont représenté la naissance et les premières années du Christ. Intitulé The Nativity and Beyond: A Story in Images, le parcours réunit des icônes et des peintures religieuses du XVIIIe au XXe siècle. Une visite guidée est prévue le 1er décembre, après une présentation illustrée d’histoire de l’art.

Ouverte le 24 novembre sur le campus de Kaslik, l’exposition ne s’arrête pas à la scène de la crèche. Elle rapproche des œuvres qui prennent pour sujet la naissance ou les épisodes qui l’entourent. Présenter ensemble des icônes et des tableaux religieux permet d’observer comment un même récit se transmet sans que sa représentation reste identique d’un siècle à l’autre.

Dans une icône, le récit ne tient pas toujours en une seule scène

Une représentation de la Nativité ne situe pas nécessairement tous ses personnages au même moment. Une icône conservée au Musée byzantin et chrétien d’Athènes, datée de la première moitié du XVe siècle, en donne un exemple : outre la scène centrale, elle montre à gauche les mages à cheval et, à droite, un jeune berger qui joue de la flûte. Cet exemple extérieur à l’exposition aide à comprendre pourquoi il faut aussi regarder les bords de l’image. Le peintre ne traite pas toujours le récit comme la vue d’un seul instant.

La place des figures, la direction de leurs regards ou le geste de Marie donnent d’autres points de comparaison. Selon les traditions et les œuvres, le spectateur n’entre pas dans la scène par le même détail. La juxtaposition proposée à Kaslik permet de suivre ces variations à travers les œuvres plutôt que de chercher une image censée résumer à elle seule toute la tradition chrétienne.

Les icônes dans les collections du musée de Kaslik

L’USEK présente son musée comme un lieu de conservation et d’étude dont les collections comprennent, aux côtés des icônes, des peintures, des objets archéologiques, des textiles et des sculptures. Les collections archéologiques proviennent principalement du Liban et couvrent une période allant de la préhistoire à l’époque moderne. L’exposition de Noël retient un ensemble plus resserré, sur trois siècles. Elle ne se confond ni avec l’ensemble de la collection d’icônes, ni avec un panorama de tout l’art sacré conservé au Liban.

L’icône qui illustre cet article appartient à un autre ensemble : il s’agit d’une Nativité sur bois du XVIIIe siècle conservée par l’archéparchie grecque-catholique melkite de Beyrouth et de Byblos. Elle est reproduite ici comme exemple d’art sacré conservé au Liban. Elle ne doit pas être prise pour l’une des pièces accrochées à Kaslik.

Une visite guidée le mardi 1er décembre

Le musée organise le mardi 1er décembre, de 18 h à 20 h, une soirée intitulée The Nativity Through Masterpieces. Le programme annonce d’abord une présentation illustrée des interprétations de la Nativité, puis une visite guidée de l’exposition, et enfin une réception. Cette plage horaire concerne la soirée, pas les heures habituelles du musée.

Pour les visites ordinaires, l’USEK annonce une ouverture du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, jusqu’au vendredi 15 janvier 2027. Le musée n’ouvre pas les jours fériés ni pendant les fermetures de l’université. La soirée du 1er décembre se tient au musée, sur le campus de Kaslik.

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