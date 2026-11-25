Le Nasdaq perdait plus de 4 % en séance. Après le recul des indices asiatiques, l’inflation américaine, le pétrole et les projets de droits de douane pèsent sur les marchés.

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La baisse des valeurs liées à l’intelligence artificielle, partie d’Asie, s’est accélérée à Wall Street mercredi 25 novembre. Dans la matinée américaine, le Nasdaq Composite perdait plus de 4 %, tandis que les investisseurs découvraient une inflation PCE à 3,8 %, quatorze projets de droits de douane américains et un pétrole de nouveau orienté à la hausse. Les résultats de Dell donnent une mesure de la demande de serveurs. La séance pose une autre question : à quel prix cette demande peut-elle être financée, livrée et convertie en bénéfices ?

Les valeurs technologiques entraînent la baisse, pas toutes les actions au même rythme

À 9 h 53 à New York (14 h 53 UTC), le Nasdaq Composite perdait 4,15 % à 22 747,61 points, contre 2,86 % pour le S&P 500 et 1,99 % pour le Dow Jones, selon un relevé de marché en séance. Une autre observation à 10 h 27 faisait encore état d’une baisse d’environ 4,1 % du Nasdaq et de 2,7 % du S&P 500. Ces chiffres ne sont pas des clôtures. La différence entre les deux relevés décrit le mouvement au cours de la matinée, pas une contradiction dans le calcul des indices.

La composition des indices aide à expliquer l’ampleur inégale du recul. Le Nasdaq Composite comprend de nombreuses sociétés technologiques, dont des groupes dont la capitalisation pèse lourd dans l’indice. Le S&P 500 couvre davantage de secteurs, mais il est lui aussi pondéré par la capitalisation. Le Dow Jones ne contient que trente valeurs et les pondère selon le prix de leurs actions, selon une méthode différente. Les écarts de la matinée américaine ne disent donc pas combien d’entreprises perdent de l’argent ni de combien leurs titres ont baissé en moyenne.

Le contraste était déjà visible la veille. Le 24 novembre, le S&P 500 avait reculé d’environ 0,5 % et le Nasdaq Composite de près de 1,5 %, alors que le Dow Jones progressait d’environ 0,85 %. L’indice S&P 500 à pondération égale avait même gagné 0,53 %, selon le relevé de Saxo. Ce n’était pas une hausse du marché au sens du principal indice américain, mais cela montrait que la baisse des grandes capitalisations coexistait avec des gains sur d’autres titres. Mercredi, la baisse du Dow reproduit moins fidèlement cette rotation de la veille : la pression s’étend à un indicateur qui ne concentre pas les mêmes sociétés dans les mêmes proportions.

Le calendrier ajoute une raison de ne pas extrapoler chaque mouvement à l’ensemble de la semaine. La Bourse de New York ferme jeudi 26 novembre pour Thanksgiving et interrompt la séance régulière à 13 h, heure de New York, vendredi 27. Pendant ces séances atypiques, une liquidité plus faible peut amplifier un ordre d’achat ou de vente. Cette possibilité ne prouve pas que la volatilité de mercredi soit due au jour férié. Elle indique surtout pourquoi une cotation relevée avant la fermeture ne doit pas être présentée comme le bilan définitif de la journée.

Asie et Europe : deux expositions différentes à la même filière

À la clôture en Asie, le Kospi sud-coréen a perdu 6,16 %, le Taiex taïwanais 4,80 % et le Nikkei 225 japonais 2,78 %. Les trois pourcentages sont mesurés dans les monnaies et sur les horaires locaux de leurs indices respectifs. Ils ne donnent pas le rendement en dollars d’un investisseur étranger : il faudrait pour cela ajouter l’effet des devises au même instant. Ils montrent en revanche que le recul ne s’est pas limité aux plateformes et aux fabricants américains cotés à New York.

Les sociétés exposées à l’IA n’occupent pas la même place dans la chaîne productive d’une Bourse à l’autre. Les concepteurs de puces commercialisent des architectures ou des accélérateurs ; les fondeurs fabriquent les composants ; les producteurs de mémoire les équipent ; les fournisseurs de machines vendent ou entretiennent les outils nécessaires à la fabrication. Une révision de la demande n’a pas le même effet sur une entreprise qui expédie déjà des produits et sur une autre dont les clients peuvent retarder l’ouverture d’une nouvelle ligne. L’ampleur du repli à Séoul et à Taipei est compatible avec la forte exposition de ces places aux semi-conducteurs ; elle ne permet pas à elle seule de mesurer le montant des investissements reportés.

En Europe, le même thème a rencontré une composition sectorielle différente. À 13 h 02 UTC, le CAC 40 progressait de 0,53 % tandis que le DAX reculait de 0,28 % et que le STOXX Europe 600 perdait 0,20 %, selon les cotations diffusées à cette heure. Ce relevé intrajournalier, pris avant la publication du PCE, ne constitue pas un relevé de clôture : les chiffres européens de mardi, notamment un STOXX 600 vers 632,75 points, ne doivent pas lui être substitués. Le contraste de mi-journée reste utile : un indice où pèsent les groupes du luxe ou de la consommation peut mieux résister qu’un panier plus exposé aux équipements industriels ou technologiques, sans que tous les groupes d’un même pays soient logés à la même enseigne.

En France, l’Insee a mesuré la confiance des ménages à 82 en novembre, contre 81 en octobre après révision. La moyenne de longue période est de 100. Ce rebond d’un point ne signifie donc ni que l’opinion des ménages s’est normalisée, ni que les achats ont augmenté de 1 %. Il s’agit d’un indicateur synthétique d’opinions. Une hausse boursière de valeurs de consommation ne suffit pas davantage à renseigner sur le panier d’un ménage français : beaucoup de sociétés cotées réalisent une part importante de leurs ventes hors de France. C’est une autre raison pour laquelle la trajectoire d’un indice national ne se confond pas avec celle de la demande intérieure.

À Washington, l’inflation et la croissance ne racontent pas la même période

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, le PCE, progresse de 3,8 % sur un an en octobre, après 3,7 % en septembre, selon le Bureau of Economic Analysis. Hors alimentation et énergie, il augmente de 3,3 % sur un an. La variation mensuelle est de 0,3 % pour les deux séries. Le PCE ne doit pas être confondu avec le CPI : ils n’observent pas exactement les mêmes dépenses et ne donnent pas le même poids aux mêmes produits. L’indice PCE global est la mesure utilisée par la Réserve fédérale pour son objectif d’inflation de 2 %.

Le bureau statistique a aussi révisé le PIB réel du troisième trimestre à une hausse de 4,3 % en rythme annualisé, contre 3,4 % lors de la première estimation. Cela représente environ 1,1 % entre les deuxième et troisième trimestres, et non une hausse de 4,3 % par rapport à l’été précédent. Le PIB révisé s’arrête en septembre. Les dépenses réelles des ménages, elles, ont légèrement reculé en octobre malgré la progression des dépenses nominales. On peut donc observer en même temps une activité soutenue au troisième trimestre, une inflation persistante et des achats des ménages moins dynamiques au début du trimestre suivant.

Pour la Réserve fédérale, les effets de ces chiffres ne sont pas symétriques. Une inflation sous-jacente plus élevée rend plus coûteux le pari d’un retour rapide vers l’objectif. Une économie qui a encore crû à un rythme robuste au troisième trimestre peut sembler capable d’absorber une politique plus restrictive. Mais l’indicateur de consommation d’octobre invite à vérifier si cette capacité se prolonge. Le résultat du PCE peut modifier le prix des contrats liés aux taux ; il ne tient pas lieu de décision du comité de politique monétaire. La réaction de mercredi doit être lue comme une révision des scénarios, pas comme l’annonce d’une hausse officielle.

Il n’est pas contradictoire non plus de voir des investisseurs anticiper une hausse à court terme et, dans le même temps, chercher des obligations d’État plus longues. Une échéance de dix ans incorpore à la fois les anticipations de taux directeurs sur une longue période et la rémunération exigée pour immobiliser des fonds. Une forte baisse des actions peut stimuler la demande d’obligations, même lorsque le marché juge plus probable un resserrement à la prochaine réunion. Ainsi, une cotation ponctuelle du dix ans ne mesure ni le coût de toutes les dettes des entreprises ni la probabilité d’une seule décision de la Fed.

Dell vend des serveurs : le carnet du fabricant n’est pas le revenu du client

Dans ses résultats déposés auprès de la SEC, Dell annonce 22 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel pour ses serveurs optimisés pour l’IA, 60,2 milliards de nouvelles commandes dans l’activité et un carnet de commandes lié à l’IA de 132,3 milliards à la fin du trimestre. Les trois montants ne s’additionnent pas. Le chiffre d’affaires décrit ce que Dell a pu reconnaître pendant le trimestre ; les nouvelles commandes sont le flux enregistré au cours de cette période ; le carnet est le stock de travail commandé qui reste à exécuter à une date donnée. Des livraisons provenant de commandes antérieures peuvent augmenter le chiffre d’affaires sans faire partie des nouvelles commandes du trimestre.

Le fabricant dit examiner la qualité de ses clients et leur accès au financement, au foncier et à l’électricité. Cette précision éclaire une particularité du secteur. Un client peut vouloir plusieurs milliers de serveurs sans disposer, dès la signature, de toutes les conditions pour les mettre en service. Il faut financer les équipements, raccorder le centre de données, disposer de la puissance électrique prévue et coordonner le calendrier des livraisons. Le fabricant peut avoir préparé ses équipements alors que la mise sous tension a du retard. À l’inverse, une infrastructure prête peut attendre des composants dont la production a pris du retard. Le carnet de commandes ne renseigne donc pas, à lui seul, sur le trimestre où l’ensemble sera opérationnel.

Autre chiffre publié par Dell : le groupe annonce 10,8 milliards de dollars de trésorerie générée par ses activités depuis le début de son exercice. Ce montant couvre toutes ses activités, des ordinateurs personnels aux solutions de stockage et aux serveurs. Dell ne ventile pas ce chiffre par type de serveur. Le carnet ne se compare donc pas à cette trésorerie : pour estimer la rentabilité des équipements d’IA, il faudrait isoler notamment leurs coûts de composants, leurs marges et le moment où les clients paient. Les comptes trimestriels permettent de mesurer la vitesse de croissance des livraisons, mais ne donnent pas toutes ces données par produit.

La même dépense se lit différemment de chaque côté de la transaction. Pour Dell, un serveur livré et accepté peut devenir une vente. Pour l’exploitant du centre, l’équipement accroît les immobilisations et doit ensuite être rentabilisé : par des locations de capacité, par des services facturés aux clients ou par des gains internes qui réduisent les coûts. Avant que ces recettes ou économies apparaissent, l’exploitant supporte le coût du capital, l’entretien, le refroidissement et l’électricité. Le risque le plus important n’est pas toujours l’annulation complète d’un projet : un décalage de mise en service peut suffire à alourdir ses charges en retardant l’encaissement de ses premiers revenus.

On comprend alors comment une entreprise peut publier une hausse spectaculaire de ses ventes et voir son titre reculer avec le reste du secteur. Les résultats confirment des ventes passées ; le cours incorpore les marges, les conditions de financement et les recettes attendues sur plusieurs années. Si les investisseurs jugent le rendement des projets plus incertain, ils peuvent consentir à payer moins pour chaque dollar de bénéfice anticipé, même sans contester les ventes déjà comptabilisées. Il ne découle pas de ce mouvement que tous les clients de Dell seraient en difficulté, ni que les entreprises qui utilisent déjà leurs capacités de calcul rencontreraient les mêmes contraintes que celles encore en construction.

Les droits américains sont à l’état de projets, le change réagit déjà

Le représentant américain au Commerce a présenté des projets visant quatorze économies à la suite d’enquêtes sur les surcapacités industrielles. Pour l’Union européenne, le projet prévoit un niveau de 15 % après prise en compte des droits ordinaires et de droits déjà appliqués au titre de la section 301, selon les modalités du texte. Pour certains produits chinois, le taux proposé peut atteindre 20 %, avec des taux inférieurs ou des exemptions dans les annexes. Le total des dossiers instruits n’est pas le nombre de projets annoncés mercredi : il faut distinguer les économies étudiées et celles visées par les quatorze textes soumis à consultation.

Les observations peuvent être déposées jusqu’au 5 janvier et les auditions doivent commencer le 25 janvier. La publication des propositions ne constitue donc ni une facture à payer aujourd’hui en douane ni une date d’entrée en vigueur. Pour une entreprise exportatrice, le risque immédiat est de ne pas pouvoir fixer avec certitude le prix auquel ses marchandises se vendront à l’arrivée aux États-Unis. Elle peut clarifier avec ses clients la répartition des éventuels surcoûts ; elle ne peut pas calculer un taux unique fiable sans le code du produit, l’origine, les annexes, les droits déjà dus et les clauses du contrat.

Les effets ne passent pas tous par une hausse équivalente du prix de vente. L’importateur peut absorber une partie du droit en réduisant sa marge ou négocier une baisse du prix avec le fournisseur ; dans d’autres cas, le surcoût est transmis à l’acheteur. Lorsqu’un intrant entre dans un produit fabriqué aux États-Unis, le coût peut aussi monter pour un producteur américain qui n’est pas directement concurrencé par le bien importé. C’est pourquoi les révisions de bénéfices peuvent varier à l’intérieur d’un même secteur. Une société qui possède des capacités de production des deux côtés de l’Atlantique ne fait pas face aux mêmes contraintes qu’une entreprise qui exporte depuis un seul site.

La Banque centrale européenne a publié mercredi un cours de référence de 1,0935 dollar pour un euro, contre 1,0963 la veille, soit une baisse d’environ 0,26 % de l’euro selon cette série. Elle a aussi affiché 174,22 yens et 0,83730 livre sterling pour un euro. Les cours sont établis à partir d’une concertation en début d’après-midi européen et publiés vers 16 h à Francfort, soit 15 h UTC. Ce sont des références statistiques et non des prix exécutables ; le cours du marché a pu évoluer depuis leur fixation. À l’échelle d’une facture, le taux de change à retenir est en outre celui que prévoit le contrat ou celui appliqué par l’intermédiaire, pas automatiquement le taux BCE de la journée.

Le pétrole monte alors que les stocks américains augmentent

À 14 h 48 UTC, le contrat de janvier sur le Brent s’échangeait à 93,06 dollars le baril, en hausse de 1,82 %, et celui sur le West Texas Intermediate à 82,97 dollars, en hausse de 1,12 %, selon les prix relevés en séance. Ces deux prix portent sur des contrats à terme, non sur une livraison au comptant à n’importe quel port. La remontée suivait notamment une revendication des Houthis visant la raffinerie saoudienne de Ras Tanura. La coalition dirigée par Riyad a annoncé avoir intercepté quatre drones dans cette zone, sans blessé selon un premier bilan. Aucune interruption de la production n’est établie par ces déclarations.

Plus tard, le relevé hebdomadaire de l’Energy Information Administration a fait apparaître une hausse de 1,1 million de barils des stocks commerciaux américains de brut sur la semaine close le 20 novembre, à 418,9 millions de barils, hors réserve stratégique. Le chiffre décrit des stocks aux États-Unis sur une période antérieure à la séance. Il ne mesure ni les volumes disponibles dans les terminaux du Golfe ni le coût de l’assurance maritime. Une hausse des stocks américains et une progression du Brent peuvent donc se produire le même jour si les opérateurs revoient simultanément les perspectives de disponibilité ou de transport sur d’autres marchés.

Pour le Liban, la question à court terme est celle du coût complet des produits effectivement importés. Lorsque les carburants sont payés en dollars, le prix du baril compte, mais aussi le prix du produit raffiné, le fret, l’assurance, les dates de fixation des contrats et les modalités de conversion. Une hausse intrajournalière du Brent ne permet pas de prévoir la prochaine grille libanaise ni d’affirmer qu’elle montera d’autant. Elle fournit plutôt un indicateur de l’une des composantes de la facture, à comparer ensuite aux tarifs officiels et aux prix effectifs des cargaisons disponibles.

Le mécanisme du jour : le coût d’attendre un bénéfice

À 14 h 15 UTC, l’or au comptant cédait environ 2 %, à 3 483,59 dollars l’once. Le métal ne verse pas d’intérêt. Lorsque les placements obligataires procurent une rémunération attendue plus élevée après inflation, il devient plus coûteux, en revenu auquel on renonce, de détenir un actif qui ne verse pas de coupon. Ce mécanisme aide à comprendre pourquoi l’or peut baisser un jour de recul des actions. Il ne permet toutefois pas d’isoler l’effet du dollar, des besoins de liquidité ou des ventes liées à des positions déjà existantes. Le cours cité est une observation de séance et non une estimation de valeur de long terme.

Le même raisonnement permet de lire une valorisation de croissance. Cent dollars reçus dans cinq ans valent aujourd’hui environ 78 dollars si le taux auquel on actualise le paiement est de 5 %, et environ 71 dollars si ce taux passe à 7 %. Il s’agit d’un exemple arithmétique : aucun de ces taux n’est une cotation de la séance. Plus le versement est lointain, plus sa valeur actuelle est sensible à un écart de taux. Si le versement lui-même devient moins probable ou plus tardif, la valeur baisse encore. Ce sont deux révisions distinctes, l’une sur le prix de l’attente, l’autre sur le montant et le calendrier des bénéfices.

Dans le cas de l’IA, cette distinction invite à regarder séparément les livraisons, les raccordements électriques et le paiement des services par les utilisateurs finaux. Un carnet en hausse renseigne sur les projets engagés ; les livraisons et la reconnaissance des revenus disent ce que les fournisseurs ont pu facturer ; les flux de trésorerie de leurs clients renseignent sur la capacité à poursuivre les achats. Mercredi, les investisseurs ont révisé le prix qu’ils attachaient à ces recettes futures pendant que de nouveaux chiffres montraient une demande de matériel bien réelle. Les deux constats sont compatibles. Les prochaines preuves viendront des comptes, des délais de mise en service et des commandes effectivement transformées en ventes, pas du seul sens de la première heure à Wall Street.

Variation des trois indices à leur clôture locale, le 25 novembre 2026. © Libnanews

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