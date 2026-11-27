Deux études évaluent des alertes de sepsis et montrent pourquoi la validation locale, le suivi des faux positifs et la réponse clinique comptent autant que le modèle.

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Une alerte médicale n’est utile que si elle signale assez tôt un risque que l’équipe peut vérifier et prendre en charge. Son évaluation doit mesurer les cas réellement détectés, les alertes sans suite, l’avance sur le diagnostic habituel et les résultats pour les patients. Un score obtenu sur des dossiers anciens ne remplace pas ce bilan.

Compter les cas manqués autant que les alertes

La sensibilité indique quelle part des patients qui présentent l’événement étudié a déclenché une alerte. La spécificité indique quelle part des patients sans cet événement n’a pas déclenché d’alerte. Pour une équipe de garde, un autre chiffre compte : parmi les alertes reçues, combien concernent effectivement le risque recherché ? Cette proportion dépend aussi de la fréquence du problème dans le service. Un outil peut donc donner beaucoup de signaux inutiles même si ses résultats paraissent bons sur un autre groupe.

Pour rendre les chiffres comparables, une étude doit préciser ce qui constitue un cas, quand commence et finit le délai d’alerte et si les alertes répétées pour une même admission sont comptées séparément. Un service devrait aussi distinguer un signal techniquement exact d’un signal sur lequel l’équipe peut encore agir. L’agence américaine de recherche sur la qualité des soins, l’AHRQ, rappelle que des notifications répétées sans conséquence clinique peuvent désensibiliser les équipes aux prochaines alarmes.

Deux études répondent à deux questions différentes

Une validation externe publiée en 2021, menée par des chercheurs de l’université du Michigan, a testé un outil de détection du sepsis sur 38 455 hospitalisations. Au seuil retenu dans cette analyse rétrospective, il n’aurait pas repéré 67 % des cas de sepsis et aurait déclenché une alerte pour 18 % des hospitalisations. Ces valeurs décrivent cet outil, ce seuil et ce site. Elles ne prédisent pas les résultats d’un autre système.

Une étude prospective portant sur cinq hôpitaux, menée notamment par des chercheurs de Johns Hopkins et publiée en 2022, a examiné un autre outil, le système TREWS. Parmi les patients de la cohorte analysée dont l’alerte a été confirmée dans les trois heures, la mortalité hospitalière ajustée était inférieure de 3,3 points à celle du groupe dont l’alerte n’avait pas été confirmée aussi vite. La comparaison est observationnelle : elle établit une association, pas la preuve que l’alerte a causé la baisse de mortalité.

Ce qu’un hôpital doit pouvoir vérifier

Avant de généraliser un système, l’établissement doit pouvoir vérifier ses performances dans ses services et sur sa propre population, identifier qui reçoit l’alerte et mesurer le temps écoulé avant une évaluation. Les résultats utiles incluent les cas manqués, le nombre d’alertes par journée d’hospitalisation, les changements de prise en charge et les événements indésirables. Les études citées portent sur des établissements américains ; elles ne documentent pas un déploiement ni une validation clinique au Liban.

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