Bell, Rogers et Telus ont jusqu’au 27 décembre pour cesser de facturer certains frais qui entravent les changements de forfait. Dans une décision distincte, le régulateur canadien conclut que Bell a enfreint les règles sur le verrouillage des téléphones et ouvre une consultation sur une sanction pouvant atteindre dix millions de dollars canadiens.

26

Lire l'article Stop

Bell, Rogers et Telus ont jusqu’au 27 décembre pour cesser de facturer certains frais qui entravent les changements de forfait. Dans une décision distincte, le régulateur canadien conclut que Bell a enfreint les règles sur le verrouillage des téléphones et ouvre une consultation sur une sanction pouvant atteindre dix millions de dollars canadiens.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a ordonné vendredi 27 novembre à Bell Canada, Rogers et Telus de mettre fin à plusieurs frais jugés contraires à la Loi sur les télécommunications. L’ordre vise des frais qui subsistaient malgré les règles entrées en vigueur en juin pour faciliter l’activation, la modification et la résiliation des forfaits de téléphonie mobile ou d’internet. Les opérateurs visés doivent se conformer à la décision au plus tard le 27 décembre.

Les 40 dollars de Rogers pour la mise en service de l’appareil

Parmi les pratiques examinées figure un prélèvement de 40 dollars canadiens chez Rogers. Il était facturé aux clients qui achetaient un téléphone avec leur forfait dans les canaux où ils bénéficiaient de l’assistance d’un vendeur ou du service à la clientèle. Le régulateur a examiné ce prélèvement au regard des conditions réelles de l’achat : quand les frais accompagnent obligatoirement la souscription dans le canal choisi, les présenter comme une prestation de mise en service du téléphone ne suffit pas à les séparer de l’activation du forfait.

Le CRTC avait annoncé en mars la suppression des frais supplémentaires facturés pour activer, modifier ou annuler un abonnement, avant l’entrée en vigueur de la protection le 12 juin. La décision de novembre constitue donc une mesure de mise en conformité et non le début d’une interdiction générale de tous les frais en télécommunications. Elle ne fixe ni le prix du téléphone ni le montant de l’abonnement. La distinction importe lorsqu’une facture présente sur des lignes séparées le prix de l’appareil, le forfait et des frais supplémentaires liés à sa souscription.

Bell : le verrouillage de 60 jours en cause

Dans une procédure distincte, le CRTC a conclu que Bell Canada avait enfreint l’obligation de fournir des téléphones déverrouillés. À partir d’avril 2025, Bell et sa marque Virgin Plus ont fourni des appareils qui restaient liés à leur réseau jusqu’à 60 jours après l’achat. Un téléphone verrouillé ne peut pas être utilisé librement avec le réseau d’un autre fournisseur, même lorsque le client est prêt à changer de forfait.

Bell a expliqué que les clients pouvaient demander gratuitement un déverrouillage anticipé, sous réserve d’une vérification de sécurité. Le régulateur dit n’avoir trouvé aucun élément montrant que Bell facturait ce déverrouillage. Il distingue cette pratique de la règle qui imposait de fournir, dès le départ, un appareil déverrouillé. C’est sur ce second point qu’il a constaté un manquement.

Dix millions de dollars : un plafond, pas une amende prononcée

Le CRTC estime à titre préliminaire qu’une sanction administrative pouvant atteindre dix millions de dollars canadiens pourrait être appropriée. Le public peut déposer des observations jusqu’au 15 janvier 2027 et Bell peut y répondre jusqu’au 22 janvier. La décision du 27 novembre établit donc un manquement, mais ne fixe pas de sanction à payer.

Le régulateur a aussi rejeté la demande provisoire de Telus de pouvoir verrouiller les nouveaux appareils pendant 60 jours. Il avait déjà autorisé, à titre transitoire et sous conditions, un verrouillage de deux jours ouvrables. L’examen d’une règle permanente relève d’une procédure séparée sur l’harmonisation des codes de protection des consommateurs, dont l’audience publique doit commencer le 30 novembre.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews