Les prévisions agricoles du gouvernorat syrien s’améliorent. À al-Rafid et dans le secteur de Saïda, des cultivateurs ont pourtant été empêchés de récolter.

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Les premières estimations laissent espérer une meilleure campagne oléicole dans le gouvernorat syrien de Quneitra. Mais dans la partie méridionale de la province, des interventions de l’armée israélienne ont empêché des cultivateurs d’aller jusqu’au bout de la cueillette. Pour les exploitants concernés, la quantité d’olives sur les arbres ne dit pas combien de fruits arriveront au pressoir.

À al-Rafid et à Saïda, des difficultés distinctes

Le 22 novembre, des cultivateurs d’al-Rafid ont été contraints d’interrompre la cueillette et de quitter leurs champs, selon le récit relayé par les autorités syriennes. Dans le secteur d’al-Hanout, près de Saïda, les mêmes autorités attribuent à l’armée israélienne le nivellement en octobre d’environ 1,3 hectare planté d’oliviers. Elles font également état de restrictions d’accès à des parcelles restées intactes. La destruction d’arbres et l’impossibilité de cueillir sur une autre parcelle ne produisent pas les mêmes pertes, même si les deux touchent le revenu de la campagne.

Plus au sud, dans la vallée d’al-Maariya, dans le gouvernorat de Deraa, le responsable municipal Mouwafaq Mahmoud a indiqué que des agriculteurs avaient commencé la cueillette après avoir reçu des autorisations et des pièces d’identification de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement. Ce témoignage concerne ce secteur seulement. Il ne permet pas de présumer l’accès aux parcelles d’al-Rafid ou de Saïda.

Une estimation avant le bilan des pressoirs

Au lancement de la récolte, le 21 octobre, les services agricoles de Quneitra anticipaient plus de 12 900 tonnes d’olives et environ 2 068 tonnes d’huile. Ces chiffres sont des prévisions provinciales, pas les volumes effectivement récoltés ou pressés. Le propriétaire d’un pressoir, Saher al-Moussa, a signalé des rendements d’extraction favorables dans certaines zones, tout en rappelant que la variété et la date de cueillette influent sur la quantité d’huile obtenue.

Les dernières informations des services agricoles ne chiffrent ni la surface totale demeurée inaccessible ni le volume laissé sur les arbres. Quand la campagne sera terminée, les volumes entrés dans les pressoirs pourront être comparés à la prévision d’octobre. Cet écart ne suffira pas, à lui seul, à isoler ce qui relève des restrictions de circulation.

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