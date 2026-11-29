Le tribunal de première instance de Zahlé a invalidé le dépôt en livres censé acquitter une dot de 15 000 dollars. Le 24 novembre, il a jugé que la somme déposée ne libérait pas le débiteur.

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Le tribunal de première instance de Zahlé a invalidé le dépôt en livres censé acquitter une dot de 15 000 dollars. Le 24 novembre, il a jugé que la somme déposée ne libérait pas le débiteur.

Il devait 15 000 dollars au titre du mahr, la prestation matrimoniale due à son ex-épouse. Pour solder cette dette, il a déposé l’équivalent au taux de 15 000 livres pour un dollar, soit 225 millions de livres. Par un jugement du 24 novembre, le tribunal de première instance de Zahlé a annulé cette offre de paiement et la consignation qui l’accompagnait. Selon le tribunal, le montant déposé n’avait pas la valeur de la somme due.

La dette avait déjà été fixée par une juridiction religieuse

Les juges de Zahlé n’avaient pas à recalculer la dot ni à se prononcer sur le divorce. Une juridiction religieuse avait déjà fixé la dette en dollars. Le tribunal civil devait décider si la consignation effectuée en octobre 2023 chez un notaire d’Anjar valait paiement. L’ex-épouse soutenait qu’en acceptant le dépôt elle n’aurait pas reçu l’intégralité de la somme qui lui avait été accordée ; son ex-mari invoquait le taux officiel de l’époque.

Le principe du règlement en livres n’est pas écarté

Le tribunal a distingué la monnaie choisie pour payer du taux employé pour convertir la dette. Selon ses motifs, le règlement en livres d’une dette en devises n’est pas exclu, mais la conversion doit correspondre à la valeur du dollar sur le marché. Le tribunal a rejeté la demande de validation du dépôt, accueilli la demande d’annulation et mis les frais à la charge du débiteur.

Le jugement ne fixe pas, dans son dispositif, un nouveau montant à déposer. Il tranche un litige de première instance sur une créance déjà établie en dollars ; il n’instaure pas un taux national pour l’ensemble des dots différées ni pour celles stipulées en livres.

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