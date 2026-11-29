Dans la région de Homs, un établissement réhabilité accueille davantage d’élèves, dont des enfants rentrés du Liban. L’UNICEF estime que 2,7 millions d’enfants restent non scolarisés.

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À Al-Bahluniyah, dans la campagne de Homs, l’établissement Al-Razi est passé d’environ 260 à 338 élèves après sa rénovation. Certains sont rentrés du Liban. À l’échelle syrienne, l’UNICEF estime pourtant que 2,7 millions d’enfants ne vont pas à l’école et qu’environ 8 000 établissements ne fonctionnent pas. Le retour des familles augmente les besoins là où les services sont encore fragiles.

À Homs, des places en plus dans un bâtiment remis en état

L’établissement Al-Razi accueille des élèves de la 7e à la 12e année. Les infiltrations d’eau, les dommages du séisme et les coupures de courant y gênaient les cours. Dans son compte rendu du 9 novembre, l’UNICEF indique que le chantier a porté sur l’étanchéité des toits, la réparation des salles, le mobilier et les sanitaires. Des rampes facilitent l’accès et des panneaux solaires rendent l’alimentation électrique plus régulière.

La hausse des inscriptions donne un ordre de grandeur local : près de 80 élèves de plus. L’UNICEF indique que l’établissement accueille des enfants revenus de l’étranger, notamment du Liban, et d’autres arrivés de régions syriennes. Il ne ventile pas les nouvelles inscriptions entre ces groupes. Les chiffres ne permettent donc pas de mesurer combien de places ont été nécessaires pour les seuls retours du Liban.

Rouvrir des salles, puis accompagner les élèves

Dans son bilan de juillet à septembre, l’UNICEF estime qu’environ 8 000 établissements ne fonctionnent pas. Ce chiffre ne signifie pas que 8 000 écoles ont été détruites. Certaines sont indisponibles pour d’autres raisons ; d’autres encore fonctionnent mais ne peuvent absorber toutes les demandes. Pour des familles aux revenus précaires, l’inscription n’écarte pas non plus le risque que l’enfant quitte l’école pour travailler.

L’UNICEF dit avoir amélioré les conditions d’apprentissage de près de 12 900 enfants ce trimestre en rénovant des équipements ou des espaces scolaires. Environ 60 100 ont bénéficié d’activités éducatives hors du cursus ordinaire, dont des programmes de rattrapage et de transition. Ce sont des effectifs aidés, non un décompte de réinscriptions. L’organisation a également proposé un soutien en arabe et des parcours accélérés à des enfants de retour.

Ce que le bilan des retours ne mesure pas

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés recense environ 362 100 retours de réfugiés syriens au premier semestre 2026, dont 197 000 depuis le Liban. Cette statistique compte des personnes de tous âges et ne couvre pas les retours de déplacés à l’intérieur de la Syrie. L’agence souligne qu’une partie des départs récents répond à des circonstances difficiles, notamment au conflit dans le Sud-Liban.

Le bilan national ne donne pas le nombre d’enfants rentrés du Liban qui ont retrouvé une place, ni combien suivent encore les cours après la rentrée. Al-Razi fournit un point de comparaison : l’école peut dire combien d’élèves y sont inscrits avant et après les travaux. Pour apprécier les effets des retours sur la scolarité, il faudrait disposer de ce même suivi dans les autres communes d’accueil et distinguer l’inscription de la fréquentation effective.

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